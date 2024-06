Scopri la serie Honor 200: la rivoluzione delle foto ritratto. Subito per te sconto di 150€

Dopo il lancio di Honor 200 Lite, l'azienda ha completato una serie di smartphone che mira a rivoluzionare la fotografia dei ritratti, presentando a livello globale i nuovi Honor 200 e Honor 200 Pro. Ma prima di scoprire alcune delle loro caratteristiche, abbiamo una fantastica sorpresa per voi: un codice sconto esclusivo che vi permetterà di risparmiare ben 150€ invece dei tradizionali 100€ dell'offerta lancio di Honor, valido per entrambi i modelli fino al 30 giugno.

Oltre al codice sconto "ATOMSHARDWARE150", ci sono ulteriori combinazioni che consentono di risparmiare ancora di più su una serie di accessori. Ad esempio, aggiungendo 49,90€ al prezzo dell'Honor 200 Pro, riceverete un Honor Watch4, e con soli 1,90€ un caricatore da 100W. Per l'Honor 200, è possibile ottenere sempre un caricatore da 100W aggiungendo però 19,90€. La promozione è valida sia per la versione 12+512GB che per quella 8/256GB.

Per quanto riguarda i prezzi di listino, l'Honor 200 Pro è disponibile a 799€, mentre l'Honor 200 è offerto a 649€ per la versione con memoria maggiore e a 599,90€ per quella con memoria minore.

NB: ricordatevi di applicare il coupon per ottenere lo sconto di 150€ durante il checkout.

Honor 200, chi dovrebbe acquistarli?

Come anticipato, si tratta di smartphone che puntano moltissimo sulla qualità delle foto ritratto, motivo per cui chi pone grande priorità al comparto fotografico farebbe bene a considerare questi modelli. Per ottenere una qualità delle foto ritratto davvero elevata, l'azienda non ha solo optato per sensori all'avanguardia come il Super Dynamic H9000, ma ha anche integrato una recente intelligenza artificiale sviluppata da Honor per soddisfare le aspettative degli utenti. Inoltre, grazie alla collaborazione con lo Studio Harcourt, rinomato proprio per le sue fotografie ritrattistiche, è possibile ottenere livelli professionali di qualità direttamente dallo smartphone.

Rimanendo a tema, la tecnologia di binning dei pixel 4-in-1 e la dimensione del pixel di 2,4μm assicurano dettagli eccezionali anche in scenari di scarsa illuminazione. La fotocamera teleobiettivo da 50MP, con sensore Sony personalizzato, permette di catturare soggetti lontani con una nitidezza sorprendente, portando la fotografia ritrattistica a nuovi livelli.

Ma Honor 200 Pro non è solo un portento nel comparto fotografico. Lo smartphone offre infatti un'esperienza visiva immersiva grazie al display con tecnologia 3840Hz che, unita alla certificazione TÜV Rheinland, assicura un comfort visivo prolungato. A ciò si aggiunge la funzione Natural Tone 2.0 e il Display Notturno AI Circadiano, per una regolazione della temperatura del colore e della luce blu in base all'ambiente. Con una luminosità in HDR di 4000 nit, il display di Honor 200 Pro garantisce poi una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole.

Con una batteria da 5200 mAh, lo smartphone offre inoltre fino a 61 ore di streaming musicale continuo e può essere ricaricato completamente in soli 41 minuti grazie alla Honor SuperCharge da 100W. Le prestazioni sono ai vertici della categoria con il processore Snapdragon 8s Gen 3, supportato da 12GB di RAM e 512GB di storage. Infine, il sistema MagicOS 8.0 introduce funzioni smart alimentate dall'IA, come Magic Portal, Magic Capsule e Magic Ring, per semplificare le interazioni digitali e migliorare la produttività quotidiana.

