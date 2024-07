Scopri i nuovi Galaxy con Unieuro e ottieni fino a 200€ di sconto!

Dopo indiscrezioni più o meno veritiere sulla data, possiamo ormai confermare che domani, 10 luglio alle ore 15:00, si terrà il nuovo Galaxy Unpacked, un evento attesissimo per le novità di Samsung. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, è molto probabile che saranno presentati i nuovi smartphone pieghevoli (Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6), insieme ai nuovi smartwatch (Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch 7 Ultra) e ai nuovi auricolari Galaxy Buds 3. Potrebbero anche essere annunciati altri prodotti interessanti. Ciò che rende intrigante questo evento è la possibilità di risparmiare subito fino a 200€ sui nuovi dispositivi Samsung presentati, oltre ad essere tra i primi a scoprire i nuovi Galaxy.

Galaxy Unpacked 2024, perché approfittarne?

L'iniziativa è promossa da Unieuro, che offre voucher sconto fino a 200€ per chi compilasse semplicemente un modulo. Potete partecipare direttamente a questa pagina. Le domande del modulo sono molto semplici, alcune delle quali facoltative, come ad esempio "Quanti anni avete?" e "Possedete già un prodotto Galaxy?".

Nonostante i prezzi dei nuovi prodotti non siano ancora noti, risparmiare fino a 200€ sin dal lancio è un'opportunità da non perdere. Con l'attesa per dispositivi come il Galaxy Z Flip 6 e il Galaxy Z Fold 6, i fan di Samsung e gli amanti della tecnologia potranno gioire per l'acquisto di smartphone pieghevoli ancora più innovativi.

Lo stesso vale per gli altri prodotti annunciati, presumendo che saranno effettivamente rivelati nelle prossime ore. Non esitate quindi a compilare il modulo, anche perché avete tempo fino a pochi minuti prima dall'evento per richiedere il voucher sconto e prepararvi all'acquisto di queste nuove meraviglie tecnologiche.

