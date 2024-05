Se cerchi delle cuffie bluetooth over-ear, questo modello a meno di 40€ ti sorprenderà

Le Baseus Bowie H1i sono cuffie Bluetooth over-ear dotate di tecnologia di cancellazione del rumore attiva, che vi garantiranno un'immersione sonora eccellente e una riduzione del rumore fino al 95%. Queste cuffie sono state progettate per offrire fino a 100 ore di riproduzione musicale, con suono Hi-Res LHDC per una qualità audio di livello superiore e bassa latenza di soli 0,038s per sincronizzare perfettamente audio e video. La bella notizia? Con l'attivazione del coupon disponibile sulla pagina, potrete ottenere uno sconto extra di 20€, pagandole solamente 39,99€ invece di 59,99€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Baseus Bowie H1i, chi dovrebbe acquistarle?

Le Baseus Bowie H1i sono l'ideale per coloro che ricercano un'esperienza sonora di alta qualità senza spendere un capitale: rispondono, infatti, alle esigenze di chi vuole godersi la musica con profondità e precisione grazie alle loro certificazioni Hi-Res sia in modalità wireless che cablata. Anche per i viaggiatori, l'offerta si rivela particolarmente allettante: con fino a 100 ore di riproduzione musicale, dimenticherete il fastidio delle ricariche frequenti. Inoltre, la funzione di cancellazione attiva del rumore rende questo modello perfetto per chi cerca di isolarsi dai rumori ambientali e immergersi completamente nella musica.

Inoltre, la bassa latenza e i microfoni ENC garantiscono un'esperienza senza sfasamenti tra audio e video e una chiara captazione della voce, eliminando il rumore di fondo. La tecnologia di suono spaziale 3D permette poi di godere di un'immersiva esperienza simile a un concerto live, perfetta non solo per il gaming, ma anche per visionare film o ascoltare musica con un livello di immersione elevatissimo.

Insomma, le Baseus Bowie H1i rappresentano una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza sonora di qualità, con una batteria di lunga durata e l'avanzata cancellazione del rumore. Vendute al prezzo di 39,99€, offrono un rapporto qualità-prezzo convincente, soprattutto grazie alla loro capacità di offrire un isolamento acustico efficace e un audio ad alta risoluzione sia per la musica che per le sessioni di gioco, rendendole un acquisto consigliato!

