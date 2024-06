Se siete abituati a fare live su X, preparatevi a una brutta notizia.

X ha annunciato che presto sposterà la possibilità di trasmettere in diretta dietro un paywall premium, rendendo la piattaforma l'unica tra i principali social network a richiedere un pagamento per questa funzione. Attualmente, la diretta streaming è gratuita su Facebook, Instagram, YouTube, Twitch e TikTok.

"A breve, solo gli abbonati Premium potranno trasmettere in diretta (creare streaming video in diretta) su X," ha dichiarato la società. Questo include la possibilità di andare in diretta da un encoder con integrazione X, riferendosi chiaramente alle capacità di streaming di giochi di X.

La società non ha fornito una spiegazione dettagliata per questo cambiamento. Fino ad ora, X ha utilizzato funzionalità aggiuntive come la modifica dei post, la scrittura di testi lunghi e i feed senza pubblicità, per attirare utenti verso i suoi abbonamenti a pagamento.

Tuttavia, non aveva mai spostato funzionalità esistenti e ampiamente disponibili da tempo, dietro il paywall.

Questo cambiamento segna una svolta significativa nella strategia di X, soprattutto considerando che la diretta streaming è diventata una parte fondamentale dell'interazione sui social media.

La possibilità di trasmettere in diretta è stata utilizzata per una varietà di scopi, dalle trasmissioni di eventi in tempo reale alle sessioni di domande e risposte con il pubblico.

Ci sono anche altri segnali che la piattaforma di proprietà di Elon Musk voglia cominciare a far pagare altre funzionalità "base". Recentemente, X ha introdotto una tariffa annuale di $1 per i nuovi account per avere il privilegio di postare in Nuova Zelanda e nelle Filippine. Anche se questo schema è ancora descritto come un test, Musk ha suggerito di voler estendere le tariffe a tutti i nuovi utenti.

Questi cambiamenti potrebbero avere implicazioni significative per il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma. Da un lato, potrebbero incentivare più utenti a sottoscrivere un abbonamento premium, aumentando le entrate della società.

Dall'altro lato, però, potrebbero scoraggiare gli utenti casuali e nuovi dall'iscriversi o utilizzare la piattaforma, riducendo potenzialmente l'engagement complessivo.

In conclusione, la decisione di X di spostare la diretta streaming dietro un paywall premium rappresenta una mossa peculiare che potrebbe ridefinire le aspettative degli utenti e le dinamiche del mercato dei social media.

Resta da vedere come gli utenti risponderanno a questi cambiamenti e se altre piattaforme seguiranno l'esempio di X.