Plex alza i prezzi (e non di poco), ma se prendi il lifetime oggi, non subirai gli aumenti

Se stavate pensando di abbonarvi a Plex, ora è il momento per farlo. Plex ha recentemente annunciato un significativo aumento dei prezzi a partire dal 29 aprile 2025, che riguarderà sia l’abbonamento Plex Pass che alcuni servizi aggiuntivi. Se desiderate evitare questi aumenti, c’è ancora una finestra di opportunità: acquistando il Plex Pass Lifetime prima di tale data, potrete bloccare il prezzo attuale a 119,99€, senza dover subire l’incremento dei costi.

Plex, perché abbonarsi subito?

Le nuove tariffe saranno le seguenti: 6,99€ al mese, 69,99€ all’anno e 249,99€ per l’abbonamento Lifetime. Tuttavia, per gli utenti esistenti, c'è un'importante opportunità: acquistando il Plex Pass Lifetime prima di quella data, potrete ancora beneficiare del prezzo attuale di 119,99€. Questo rappresenta un’occasione vantaggiosa per chi è indeciso e desidera evitare l’aumento dei costi futuri.

Un altro cambiamento riguarda la riproduzione remota dei media personali, che non sarà più gratuita. Fino ad oggi, gli utenti di Plex potevano accedere ai propri contenuti in remoto senza costi aggiuntivi, ma a partire dal 2025 questa opzione sarà riservata esclusivamente agli abbonati Plex Pass. In alternativa, sarà introdotto un nuovo servizio chiamato Remote Watch Pass, che consentirà di guardare i media in remoto a un costo di 1,99€ al mese o 19,99€ all’anno. Questo rappresenta una novità rilevante per coloro che utilizzano spesso il servizio di streaming a distanza.

Plex ha anche deciso di eliminare la tassa di sblocco per la riproduzione sui dispositivi mobili. Fino a oggi, gli utenti senza Plex Pass erano limitati a una riproduzione di un minuto sui dispositivi Android e iOS. Con il cambiamento del 2025, questa restrizione verrà rimossa, e la riproduzione locale sui dispositivi mobili sarà gratuita, senza necessità di un abbonamento Plex Pass. Con queste modifiche in arrivo, è chiaro che Plex sta cercando di rendere la sua offerta più esclusiva per gli utenti premium, ma al contempo offre opportunità per bloccare i prezzi attuali prima che gli aumenti vengano applicati.

