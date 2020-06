Sky arriverà presto nella telefonia fissa

Sky sta per esordire ufficialmente nel mercato della telefonia fissa: lo conferma una landing page disponibile nel sito web ufficiale in cui è possibile iscriversi per ottenere informazioni. Si parla già da tempo di questa possibilità e sembra ora che lo sbarco della società in questo mercato sia ormai imminente.

Sul sito web ufficiale di Sky è appena comparsa una nuova pagina in cui i consumatori sono invitati a inserire i propri dati per scoprire quando la prima offerta sarà finalmente disponibile. I già clienti potranno effettuare il login; i nuovi clienti dovranno compilare un’apposita area. Purtroppo, non sono stati diffusi i principali dettagli sulle promozioni.

Secondo le prime indiscrezioni, il lancio potrebbe avvenire il prossimo 16 giugno 2020, in un evento in cui potrebbero partecipare anche diversi ospiti famosi e celebrità. Sky dovrebbe presentare diversi pacchetti, così da offrire ai clienti diverse possibili soluzioni. La piattaforma televisiva a pagamento si prepara dunque a iniziare una nuova avventura nel mercato della telefonia.

Nella pagina, un breve filmato anticipa anche la presenza della fibra e due brevi slogan:

“Arriva un nuovo modo di vivere il WiFi in Casa“;

“Sei pronto a connetterti?“.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno prima di scoprire le prime promozioni.