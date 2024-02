Sky, dopo la fibra ora anche il mobile per sfidare Iliad e gli altri

Sky sta per entrare nel mercato della telefonia mobile attraverso una collaborazione con Fastweb, azienda della quale sfrutterà le infrastrutture. A partire dal 29 febbraio, Sky Mobile sarà disponibile in ogni regione d'Italia, sfruttando l'ampia copertura della rete mobile di Fastweb, la quale secondo Ookla è la più veloce d'Italia e raggiunge oltre il 99% del territorio in 4G.

Inoltre, il servizio offrirà la possibilità di navigare in 5G senza costi aggiuntivi, considerando che entro il 2025 questa tecnologia dovrà coprire il 90% della attuale popolazione italiana connessa via mobile.

Sky Mobile, powered by Fastweb, è stato progettato per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori e sarà disponibile in diverse soluzioni. Tutte le opzioni includono minuti illimitati e i clienti avranno la flessibilità di scegliere tra diversi pacchetti di dati.

L'offerta si presenta come trasparente, senza costi nascosti, vincoli di durata o costi di uscita. Sky sottolinea che la qualità di questa offerta sarà garantita dalla partnership con Fastweb, riconosciuta come partner tecnologico di eccellenza.

Con l'introduzione di Sky Mobile, Sky espande la sua offerta di servizi, offrendo non solo contenuti di sport, cinema e intrattenimento, ma anche una soluzione completa per la connettività mobile.

Sky Mobile diventa quindi un'opzione aggiuntiva per i clienti che desiderano una connessione affidabile e performante, ampliando così ulteriormente il portfolio di servizi targati Sky.

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, sottolinea che Sky è il partner ideale per le famiglie, offrendo una serie di esperienze di intrattenimento coinvolgenti.

Con l'aggiunta di Sky Mobile, powered by Fastweb, l'offerta di contenuti e servizi diventa completa, offrendo agli utenti un'opportunità in più per restare nel macrocosmo di Sky.

Il lancio di Sky Mobile sarà supportato da una campagna di comunicazione che includerà un testimonial d'eccezione, la cui identità sarà svelata poco prima del lancio dell'offerta.