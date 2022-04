Da diversi anni ormai molti operatori danno la possibilità ai propri clienti di avere uno smartphone incluso di ultima generazione con l’attivazione di una tariffa di telefonia mobile. Si tratta solitamente di soluzioni molto appetibili, perché consentono di dilazionare la spesa, consentendo ad esempio di acquistare dispositivi di fascia alta che altrimenti non ci si potrebbe permettere, o semplicemente di acquistare lo smartphone che fa maggiormente al proprio caso senza dover versare l’intero importo in un’unica soluzione.

Anche in questo caso però le offerte non sono tutte uguali e non soltanto perché cambiano ovviamente le marche e i modelli di smartphone proposti, ma soprattutto perché a cambiare sono le condizioni. Spesso infatti il costo totale dello smartphone viene suddiviso in un determinato numero di rate mensili, solitamente 24 o 30. In diversi casi però va anche versato un anticipo, che va dunque a sommarsi alla tariffa selezionata. Ma non è tutto perché anche le condizioni contrattuali possono essere molto varie. Ad esempio a volte potrebbe essere possibile riscattare il dispositivo, magari tramite il pagamento di una maxi rata finale, o al contrario, dopo qualche anno, potrebbe invece essere possibile cambiare lo smartphone con un modello più recente, continuando a pagare le rate, un po’ come accade con le auto in leasing o in prestito a lungo termine.

Per questo in redazione abbiamo deciso di proporvi una guida sintetica ed efficace, sempre aggiornata nel corso del tempo, che vi aiuti ad avere sott’occhio tutte le migliori proposte del mercato, così da scegliere facilmente senza dover scorrere i siti dei diversi operatori telefonici.

Le migliori offerte con smartphone incluso

Le offerte smartphone incluso di Vodafone

Vodafone Red Pro

Vodafone ha diverse tariffe a cui è possibile abbinare uno smartphone. Tra queste una delle più diffuse è Vodafone Red Pro, che offre 50 GB di traffico dati mensile su rete 5G, minuti e SMS illimitati in Italia e minuti illimitati in ambito UE, a 14,99 euro al mese, con 6,99 euro di costo di attivazione e spedizione gratuita. Gli smartphone abbinabili sono davvero tanti e vanno dall’iPhone SE 2022 al Samsung Galaxy A03s, passando per modelli Xiaomi, Realme e molti altri, solitamente tutti di fascia media. Nel caso in cui si decida di abbinare uno smartphone le caratteristiche contrattuali possono variare da modello a modello, ad esempio con la necessità di un anticipo di entità variabile e una rata, anch’essa variabile ma solitamente non molto consistente, da abbinare al costo mensile della tariffa. Ciò che non cambia è comunque l’obbligo di permanenza minimo di 24 mesi, legato al pagamento rateale.

Vodafone Red Max

Vodafone Red Max è la versione più ricca della precedente, in cui il traffico dati mensile sale a 100 GB, sempre su rete 5G, mentre le altre caratteristiche restano invariate. Il prezzo mensile ovviamente sale di conseguenza, attestandosi a 19,99 euro al mese, sempre con 6,99 euro di costi di attivazione e spedizione gratuita. In questo caso cambia anche la tipologia di smartphone abbinabile, con modelli di fascia superiore come l’Oppo A94 5G, lo Xiaomi 11 Lite 5G NE o il Samsung Galaxy A32 5G, ma anche top gamma come l’Apple iPhone 13 Pro Max o i Samsung Galaxy S22 Ultra e Z Fold3 5G. Resta invece l’obbligo a 24 mesi e ovviamente un costo variabile per anticipo e rate, a seconda del modello selezionato.

Vodafone Shake It Easy

Vodafone Shake It Easy è invece una tariffa pensata per gli under 30, che al costo di 14,99 euro al mese, con attivazione e spedizione gratuite, offre 100 GB di traffico dati mensile, minuti e SMS illimitati, Giga illimitati per le app preferite, Vodafone Power Gaming e GameNow gratis per 6 mesi. In questo caso gli smartphone abbinabili corrispondono in gran parte a quelli disponibili con la tariffa Vodafone Red Pro, comprendendo quindi modelli di brand come Oppo, Samsung, Xiaomi e Apple. Identiche le condizioni, con rateizzazione in 24 mesi, anticipo e costo mensile variabile a seconda dello smartphone selezionato.

Le offerte smartphone incluso di Windtre

Windtre Smart Pack 5G

Windtre ha diverse offerte di piani tariffari con smartphone incluso di vario tipo, tutte parte della famiglia Smart Pack. Smart Pack 5G propone a 14,99 euro al mese 100 GB di traffico dati mensile, minuti illimitati e 200 SMS, oltre a un call center dedicato senza attese. Gli smartphone cambiano a seconda del periodo di rateizzazione scelto: a 24 mesi troviamo il Redmi Note 10 5G, l’Oppo A54 5G o il TCL 20R 5G, tutti compresi nell’offerta, quindi senza costi aggiuntivi, e senza anticipo, oppure lo Xiaomi 11 Lite 5G NE a 8 euro al mese, sempre senza alcun anticipo. Se si sceglie invece un rateizzazione a 30 mesi è possibile scegliere tra lo Xiaomi 11T 5G a 9 euro al mese, l’Oppo Reno6 Pro 5G a 13 euro al mese o l’Apple iPhone 13 da 128 GB a 25 euro al mese, tutti senza anticipo.

Windtre Smart Pack Reload Plus 5G

Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay è un’offerta ancora più completa. Al costo di 29,99 euro al mese propone infatti GB illimitati con 5G Priority Pass, chiamate illimitate, 200 SMS, call center senza attese e Reload Plus incluso. Anche in questo caso sono previsti diversi smartphone a seconda se si opta per 24 o 30 mesi di rateizzazione. Nel primo gruppo troviamo gli smartphone Xiaomi 12 a 19 euro al mese, il Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 20 euro al mese, l’Apple iPhone 13 da 128 GB a 30 euro al mese, il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G a 33 euro al mese, o ancora l’Apple iPhone 13 Pro da 128 GB a 43 euro al mese, tutti sempre senza anticipo iniziale. Optando per la rateizzazione a 30 mesi troviamo gli stessi modelli, ma ovviamente con rate ancora più basse, pari rispettivamente a 15, 16, 24, 26 e 34 euro al mese, sempre senza anticipo.

Windtre Smart Pack Protect 200 5G

Chi vuol stare tranquillo contro eventuali furti può scegliere invece Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay, che al costo di 18,99 euro al mese offre protezione furto e call center senza attese. La tariffa prevede 200 GB di traffico dati mensile, minuti illimitati e 200 SMS. Anche qui si può optare per la rateizzazione a 24 o 30 mesi scegliendo tra lo stesso gruppo di modelli, ma ovviamente con prezzi mensili inferiori nel secondo caso. Gli smartphone in questione sono Oppo Find X5 a 29 o 22,99 euro al mese, Xiaomi 12 5G a 23 o 18,99 euro al mese, Xiaomi 12 Pro 5G a 38 o 30,99 euro al mese, Apple iPhone 13 da 128 GB a 32 o 25,99 euro al mese e Apple iPhone 13 Pro, sempre da 128 GB, da 45 o 35,99 euro al mese. Fa eccezione unicamente il Samsung Z Flip3 da 128 GB, disponibile a 30 euro al mese per 24 rate, sostituito dal Vivo V23 5G a 8,99 euro al mese per chi dovesse preferire al rateizzazione a 30 mesi.

Windtre Smart Pack Protect 150 G

Smart Pack Protect 150 5G con Easy Pay è la versione leggermente più economica della precedente, con cui condivide tutte le caratteristiche, tranne il traffico dati, che ammonta a 150 GB al mese e ovviamente il prezzo, che scende a 16, 99 euro al mese. In questo caso inoltre non è possibile scegliere la rateizzazione, perché gli smartphone proposti sono tutti compresi nel prezzo, quindi senza costi aggiuntivi. I modelli sono: Samsung Galaxy A22 5G, TCL 20R da 128 GB, TCL 30SE e Oppo A16s.

Windtre Di Più Lite 5G

Di Più Lite 5G con Easy Pay infine è ancora più economica, costa infatti 12,99 euro al mese e consente di avere 50 GB di traffico dati mensile su rete 5G Priority Pass, minuti illimitati e 200 SMS. Gli smartphone proposti sono tutti inclusi nel prezzo e non prevedono quindi alcuna tariffazione aggiuntiva. Tra questi troviamo lo Xiaomi Redmi Note 10 5G, il Vivo Y55 5G e il TCL 20R da 1 GB, ma nell’offerta di base è già previsto il Samsung Galaxy A22 5G.

TIM, Iliad, Very Mobile e Fastweb

TIM, Iliad e Fastweb tecnicamente non hanno tariffe con smartphone incluso, ma si limitano a proporre una selezione di dispositivi, a cui poi è possibile abbinare una qualsiasi tariffa di propria scelta. Ancora diversa la situazione di Very Mobile, che propone smartphone refurbished, ossia ricondizionati. Per quanto riguarda TIM, sia i privati che i clienti business possono acquistare uno smartphone unicamente con rateizzazione di 30 mesi senza interessi, con la possibilità addirittura di abbinare una tariffa di qualsiasi altro operatore. Attenzione però perché sono previsti dei vincoli, in quanto l’acquisto è possibile solo per i clienti di rete fissa con domiciliazione bancaria. In alternativa sarà ancora possibile acquistare uno smartphone ma il pagamento potrà accadere esclusivamente in un’unica soluzione. Iliad prevede due forme di pagamento per i propri smartphone, soluzione unica o 30 rate mensili. In quest’ultimo caso è spesso previsto il versamento di un anticipo. Fastweb infine consente l’acquisto degli smartphone sia per chi è già cliente che per chi non lo è. Nel primo caso lo smartphone può essere acquistato a rate direttamente dall’area clienti MyFastweb.

Come scegliere le tariffe con smartphone incluso

Negli ultimi tempi sono numerosi gli operatori di telefonia mobile che permettono di acquistare uno smartphone a rate, abbinandolo all’offerta di una specifica tariffa telefonica, in modo da poter così dilazionare la spesa. Si tratta di offerte che, nella maggior parte dei casi, sono disponibili tanto per i nuovi clienti, che abbiano scelto la portabilità del proprio numero da altro operatore o che invece vogliano attivare un nuovo numero, quanto per chi è già cliente. Valutare però la convenienza di questo tipo di soluzioni tariffarie non è semplicissimo: sono diversi infatti i parametri da prendere in considerazione, a partire come sempre dalla presenza di eventuali servizi extra, fino ai vincoli di permanenza, alle eventuali penali se si interrompe il rapporto prima del tempo, o di una maxi rata finale, alla durata della rateizzazione, alla possibilità di diventare proprietari dello smartphone o, viceversa, di cambiarlo dopo un determinato lasso di tempo con un modello più recente eccetera.

Vantaggi e svantaggi

Acquistare uno smartphone tramite un’offerta con smartphone incluso può essere una scelta vantaggiosa, ma ci sono anche diversi contro che sarebbe bene valutare attentamente, perché a seconda dell’utente, potrebbero invece non giustificare questo tipo di scelta. Vediamo allora insieme quali sono i principali vantaggi e quali invece i contro da tenere ben presenti. Le offerte con smartphone incluso possono consentirci di acquistare un dispositivo, anche top di gamma, tramite piccole rate mensili facilmente gestibili, anche se spesso è necessario versare un anticipo che, a seconda del modello scelto, può essere più o meno sostanzioso. Gli operatori inoltre a volte (ma non molto spesso) propongono anche alcune iniziative che permettono di cambiare lo smartphone o restituirlo dopo il primo anno. Inoltre, può accadere di riuscire ad ottenere una certa tariffa telefonica a un prezzo più vantaggioso quando abbinata all’acquisto di uno smartphone rispetto alla versione “stand alone”. Infine, alcuni gestori possono proporre anche una sorta di assicurazione per furto o danni accidentali al dispositivo, o come clausola obbligatoria oppure come opzione, in questo caso con costi aggiuntivi. I vantaggi insomma sono evidenti, ma va tenuto anche presente che la durata del piano rateale generalmente varia da un minimo di 20 a un massimo di 30 mesi, vale a dire da un anno e otto mesi fino a due anni e sei mesi, un lasso di tempo piuttosto lungo visti i tempi di invecchiamento degli smartphone attuali. Se non è presente la possibilità di restituirlo o sostituirlo con un altro questa cosa potrebbe risultare abbastanza costrittiva perché non vi consentirebbe un cambio rapido qualora non vi trovaste bene col modello prescelto o questo inizi a presentare segni di invecchiamento, come ad esempio autonomia ridotta. Per aderire a questo tipo di offerte poi è solitamente richiesta una carta di credito, il RID o l’addebito sul conto corrente, cose che non tutti hanno, specialmente se non si è ancora entrati nel mondo del lavoro, senza contare che questa modalità prevede interessi aggiuntivi da pagare. Questo porta solitamente ad avere un costo finale dello smartphone mediamente più alto del 20-30% rispetto al miglior prezzo ottenibile online, a meno che l’operatore non stia facendo una promozione “sottocosto”.

Modalità di pagamento

Rate con anticipo o soluzione unica? Non c’è una risposta definitiva a questo quesito, molto dipende dalle vostre esigenze. Uno smartphone di fascia media a rate non richiederà che un piccolo anticipo solitamente molto sostenibile, seguito da rate davvero leggere, adatte anche a chi è al suo primo impiego o non vuol spendere troppo. Questo in realtà vale anche per i top gamma, che solitamente non richiedono anticipi superiori ai 300 euro o giù di lì. Il problema è che ovviamente scegliendo questa opzione andremo a pagare mediamente di più per lo smartphone, mentre la soluzione unica è solitamente allineata al costo ufficiale previsto dal produttore (per capirci, il costo dello smartphone sullo shop online ufficiale o del negozio fisico nel caso ad esempio di Apple). Com’è noto però nei circuiti online potrebbe essere possibile trovarlo a meno. Non tutti però sono interessati a barattare la comodità e l’immediatezza dell’acquisto in contanti presso il negozio dell’operatore di fiducia con uno online, che prevede inevitabilmente tempi di attesa. Inoltre bisogna fare attenzione a che il costo, unitario o rateizzato, non sia reso ulteriormente oneroso dalla presenza di interessi e, in questo caso, valutarne l’importo prima di decidersi all’acquisto. Infine bisognerà valutare anche altri aspetti: molte offerte di acquisto, accompagnate o meno da piani tariffari, sono rivolte a chi è già cliente mobile o fisso, inoltre la rateizzazione può avvenire sul proprio conto corrente oppure sul conto dell’operatore, ad esempio sulla bolletta del telefono fisso o sul conto delle tariffe in abbonamento.

Smartphone di proprietà o piano con cambio modello?

Gli operatori prevedono solitamente piani tariffari con smartphone incluso che portano a diventare proprietari del dispositivo, anche se a volte è possibile trovare proposte che prevedono la possibilità di restituire o cambiare modello dopo il primo anno. Solitamente queste ultime due opzioni sono legate però soprattutto all’acquisto di smartphone non abbinati a specifici piani tariffari. Questa è una prima discriminante: quanto tempo tenete mediamente uno smartphone? Se siete tra quelli che lo tengono dai tre anni in su, allora la prospettiva di diventare proprietari di uno smartphone dopo due o tre anni di rate non vi spaventerà, ma se lo cambiate ogni anno o giù di lì sarà meglio evitare questo tipo di offerte e optare per l’acquisto dello smartphone stand alone, mantenendo quindi il vantaggio di poter acquistare modelli anche costosi con un anticipo e tante piccole rate, senza però perdere il vantaggio di poter restituire il dispositivo dopo il primo anno se non ci ha soddisfatto o di sostituirlo col modello più recente. In questo modo però dovete mettere in conto il fatto che, alla fine, avrete quasi sicuramente speso di più rispetto alla possibilità di acquistarlo in un negozio o comunque di pagarlo in un’unica soluzione.