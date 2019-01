Smartphone pieghevole: Xiaomi ha un prototipo già pronto?

Gli smartphone pieghevoli sono i dispositivi più attesi dell’anno. Samsung ha già mostrato il suo prototipo lo scorso novembre e sono tanti i produttori – soprattutto cinesi – che stanno lavorando nella stessa direzione. Nelle scorse ore, il noto Evan Blass ha pubblicato sul suo profilo Twitter un video che mostra uno smartphone pieghevole realizzato da Xiaomi.

Prima di entrare nel dettaglio, è bene sottolineare che lo stesso Blass ha dubbi circa l’autenticità del video. Dunque, potrebbe anche trattarsi di un falso anche se fatto molto bene. Ciò che si vede sembra essere un tablet di grandi dimensioni con icone simili all’interfaccia grafica di Xiaomi. Nelle stesse impostazioni, compare la scritta MIUI 10.

A un certo punto, l’utente piega i due lati del dispositivo. Nessuna cerniera, solo un grande schermo flessibile. Lo smartphone sembra diviso in tre con le parti laterali che si flettono per passare a una modalità compatta. La transazione avviene in maniera fluida con l’UI che si adatta in maniera veloce al nuovo form factor senza che ci siano blocchi nella navigazione.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F — Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019

Come detto precedentemente, difficile dire se si tratti davvero di un prototipo realizzato da Xiaomi. Che sia vero o no, sembra un modello davvero ben riuscito e non sarebbe utopistico pensare che appartenga all’azienda guidata da Lei Jun dato che – sotto questo punto di vista – la maggior parte dei produttori di smartphone interessati a questa nuova tipologia di dispositivi ha già cominciato a lavorarci su. Tuttavia, l’unica a essere davvero pronta sembra essere Samsung che dovrebbe presentare il suo Galaxy F in via ufficiale entro questo primo trimestre.