Sono aperte le vendite dei nuovi POCO X7: 50€ di sconto per te e tanti altri vantaggi

È arrivata la nuova serie di smartphone POCO X7, e le vendite sono ora ufficialmente aperte. Fino al 16 gennaio, chi deciderà di acquistare uno degli smartphone POCO X7 o POCO X7 Pro potrà approfittare di sconti esclusivi e numerosi vantaggi. Un'occasione imperdibile per chi è alla ricerca di telefoni performanti, innovativi e convenienti. Con 50€ di sconto su entrambe le versioni, questo è il momento perfetto per fare il grande passo e cambiare smartphone.

POCO X7 Series, perché approfittarne?

I nuovi POCO X7 sono dotati di buone prestazioni al livello generale, design moderno e una serie di caratteristiche tecniche all'avanguardia. Che scegliate di acquistare il POCO X7 o il modello Pro, avrete la certezza di ottenere un dispositivo in grado di soddisfare le esigenze di chiunque. L'offerta non finisce qui: oltre allo sconto immediato, avete la possibilità di ricevere un omaggio, scegliendo tra i Redmi Buds 5 o la Xiaomi Smart Band 9, entrambi dal valore di 39,99€. Un regalo perfetto per arricchire la vostra esperienza tecnologica di questo inizio 2025.

Acquistando tramite lo store ufficiale, i benefici non si fermano agli sconti e agli omaggi. Infatti, per ogni acquisto, riceverete 20 Mi Point, che dovrebbero permettervi di ottenere un coupon sconto aggiuntivo fino a 30€. Un'opportunità unica per risparmiare ulteriormente, rendendo l'acquisto ancora più conveniente. Con questi vantaggi, l’acquisto di un nuovo POCO X7 diventa un affare imperdibile per chiunque voglia un telefono di qualità a un prezzo competitivo.

Inoltre, per venire incontro a tutte le esigenze dei clienti, l'acquisto del POCO X7 può essere ancora più semplice grazie alla possibilità di pagare a Tasso Zero, in comode rate mensili di 12 o 24 mesi. Un'ulteriore comodità che rende ancora più allettante questa proposta. Non perdete tempo, approfittate dell’offerta entro il 16 gennaio e portate a casa uno dei nuovi POCO X7, con tutti i vantaggi che vi meritate.

