Sony ha annunciato la nascita di un brand dedicato ai sensori fotografici per smartphone: Lytia.

La ragione dietro a questa scelta sembrerebbe essere di quelle più naturali e ovvie: riconoscere il merito che chi riusce a fare belle foto non è, in senso generale, il telefono (come spesso viene detto da molti utenti) ma una specifica componente hardware.

Per erti versi, facendo i dovuti distinguo, è quanto vediamo accadere già da molti anni nel mondo dei pc dove non è raro veder il marchio di una determinata casa di produzione CPU o GPU.

Applicando il marchio Lytia il cliente finale sarà quindi informato fin da subito cosa troverà all’interno del proprio smartphone sul fronte del sensore fotografico.

A tal proposito Sony è stata decisamente chiara, sottolineando come detenga la prima quota di mercato nel settore dei sensori per smartphone. Sensori che sviluppa dal 2003 e il cui reale contributo alla qualità delle immagini spesso non solo non viene riconosciuto ma non è nemmeno noto agli utenti.

Con la presenza del marchio Lytia, Sony otterrebbe quindi un doppio risultato: da una parte, come detto, informare immediatamente gli acquirenti; dall’altra ottenere quel riconoscimento che già viene tributato ad altre componenti hardware. Pur annunciando la nascita del nuovo marchio, e dichiarando di aver già avuto il sostegno di diverse aziende produttrici di smartphone, Sony non ha ancora rilevato quali saranno i modelli che verranno brandizzati con il nuovo marchio.

Sempre ammesso, va da sé, che ce ne siano: allo stato attuale delle cose non si può escludere che quella messa in piedi da Sony non si riveli essere solo un’elaborata trovata commerciale.

E voi cosa pensate di questa scelta di Sony: trovate sia corretto e utile o ritenete possa diventare solo l’ennesimo nome presente sul mercato?