Sony presenterà uno smartphone 5G e con schermo 4K durante il MWC 2020?

A quanto pare, Sony potrebbe lanciare un misterioso smartphone di fascia alta durante un evento dedicato all’interno del MWC 2020 di Barcellona. La presentazione è prevista per il prossimo 24 febbraio.

La società, che si trova a dover difendere un posto incerto nel mercato mobile, presenterà Xperia 5 Plus, una versione rivisitata di Xperia 5. Il brand, secondo alcune fonti asiatiche, potrebbe spingersi ancora oltre, annunciando anche un nuovo dispositivo con delle specifiche tecniche davvero molto interessanti.

Stando alle prime indiscrezioni, il device dall’azienda avrà un display OLED da 6,6 pollici con risoluzione 4K e il supporto HDR. Sotto la scocca potrebbe essere presente il nuovissimo chipset Qualcomm Snapdragon 865 e il modem Snapdragon X55 5G, che supporta le reti 5G dual mode. Nella parte posteriore potrebbe essere collocata una quad camera con sensori che riuscirebbero a catturare video a una definizione massima di 8K.

Il nome di questo smartphone Sony è ancora sconosciuto. Le ipotesi, come dichiarato dal team di Gizchina, sono tre:

Sony Xperia 1.1;

Xperia 0;

Xperia 1 Premium.

Per scoprire se il primo dispositivo 5G con un display 4K, il cui costo potrebbe superare gli 849 dollari, sia effettivamente concreto, non ci resta che attendere l’evento spagnolo fissato per febbraio.