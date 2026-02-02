Cercate uno speaker bluetooth potente e resistente? Il Sony ULT FIELD 3 è in offerta su Amazon a un prezzo eccezionale di 103,94€ invece di 199,00€, con uno sconto del 48%. Questo speaker portatile vi conquisterà con bassi profondi, batteria da 24 ore e certificazione IP67 che lo rende impermeabile, antipolvere e antiurto. Perfetto per portare la musica ovunque andiate, grazie alla comoda tracolla staccabile!

Sony ULT FIELD 3, chi dovrebbe acquistarla?

Il Sony ULT FIELD 3 è lo speaker ideale per chi vive la musica con intensità e non vuole rinunciare alla qualità audio neanche fuori casa. Se amate organizzare feste all'aperto, fare escursioni o semplicemente godervi la vostra playlist preferita in spiaggia, questo diffusore portatile saprà conquistarvi con i suoi bassi profondi e potenti grazie alla tecnologia ULT POWER SOUND. La certificazione IP67 lo rende perfetto per avventurieri e sportivi: resistente ad acqua, polvere e urti, vi accompagnerà in qualsiasi condizione climatica senza timori. Con la sua tracolla rimovibile e il design compatto, diventa il compagno perfetto per chi è sempre in movimento.

Questo speaker soddisfa le esigenze di chi cerca autonomia estrema e versatilità: la batteria da 24 ore garantisce musica ininterrotta per un'intera giornata, mentre la funzione powerbank vi permette di ricaricare smartphone e tablet quando necessario. L'equalizzatore a 7 bande personalizzabile tramite app vi consente di adattare il suono alle vostre preferenze musicali, che siate amanti del rock, dell'elettronica o del jazz. Perfetto anche per chi organizza eventi o lavora come DJ occasionale, grazie alla possibilità di posizionamento sia orizzontale che verticale e alla ricarica rapida che offre 2 ore di riproduzione con soli 10 minuti di carica.

Il Sony ULT FIELD 3 è uno speaker Bluetooth portatile che unisce potenza e versatilità: woofer, tweeter ad alte prestazioni e doppi radiatori passivi vi regalano bassi profondi e dettagli cristallini. Con certificazione IP67, vi accompagnerà ovunque resistendo ad acqua, polvere e urti, mentre la batteria da 24 ore garantisce musica non-stop.

