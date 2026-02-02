Gli HUAWEI FreeBuds 6i in colorazione Purple sono in offerta su Amazon a 59,00€ invece di 69,00€. Questi auricolari wireless vi conquisteranno con la cancellazione attiva del rumore 3.0 e un'autonomia impressionante fino a 35 ore. Perfetti per chi cerca qualità audio con bassi potenti, resistenza IP54 e la praticità della connessione simultanea a due dispositivi. Un'occasione da non perdere a 59,00€ per auricolari compatibili sia con iOS che Android!

FreeBuds 6i, chi dovrebbe acquistarli?

Gli HUAWEI FreeBuds 6i sono la scelta ideale per chi cerca auricolari versatili capaci di accompagnarvi in ogni momento della giornata. Se utilizzate sia dispositivi iOS che Android e vi serve una soluzione wireless che funzioni perfettamente con entrambi, questi auricolari vi conquisteranno grazie alla connessione a doppio dispositivo che elimina la seccatura di continui accoppiamenti. Sono perfetti per i pendolari e chi lavora in ambienti rumorosi, grazie al sistema ANC 3.0 intelligente dinamico che si adatta automaticamente all'ambiente circostante, garantendo una cancellazione del rumore ottimale fino a 5 kHz. La certificazione IP54 li rende compagni affidabili anche per sportivi e amanti delle attività outdoor.

Se la durata della batteria è una vostra priorità, questi auricolari soddisfano pienamente questa esigenza con 35 ore di autonomia totale e la ricarica rapida che vi regala 4 ore di ascolto con soli 10 minuti di carica. Gli HUAWEI FreeBuds 6i sono consigliati anche a chi effettua molte chiamate di lavoro: i tre microfoni con algoritmo DNN garantiscono conversazioni cristalline eliminando i rumori di fondo. Con uno sconto del 15% a 59€, rappresentano un'opportunità eccellente per chi desidera qualità audio superiore, bassi potenti e tecnologia avanzata senza compromessi sul budget.

Gli HUAWEI FreeBuds 6i sono auricolari true wireless che combinano tecnologia avanzata e praticità d'uso. Dotati di cancellazione attiva del rumore ANC 3.0, si adattano automaticamente all'ambiente circostante con una frequenza ultra-ampia fino a 5 kHz. Offrono fino a 35 ore di autonomia totale con la custodia e supportano la ricarica rapida.

