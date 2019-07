Sony Xperia 20: Snapdragon 710 e display in 21:9?

Secondo alcuni fonti, Sony Xperia 20 potrebbe essere equipaggiato con lo Snapdragon 710 accoppiato a 4/6 GB di RAM e integrare un display da 6 pollici con rapporto di forma in 21:9, come Xperia 10.

Sony ha presentato Xperia 10 a febbraio durante il Mobile World Congress di Barcellona. Dunque, potrebbe sembrare ancora presto parlare del suo successore ma dalla Cina arrivano nuovi rapporti che ci rivelano quelle che potrebbero essere le presunte caratteristiche tecniche di Xperia 20. A quanto pare, il produttore giapponese continuerà a proporre un dispositivo caratterizzato da un display con l’insolito rapporto di forma in 21:9.

Stando a quanto riportato, Xperia 20 integrerà uno schermo da 6 pollici con risoluzione Full HD+. Dovrebbe trattarsi di un pannello realizzato con tecnologia IPS LCD proprio come Xperia 10. Il cuore pulsante dovrebbe essere rappresentato dallo Snapdragon 710 di Qualcomm abbinato a 4 o 6 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna.

Non mancano alcuni dettagli sul comparto fotografico. Secondo la fonte, infatti, ci sarà una doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 12 Megapixel accoppiato a un secondo da 12 Megapixel. Nessuna informazione sulla fotocamera anteriore che potrebbe rimanere una sola. A quanto pare, mancherà il notch in favore ancora una volta di cornici pronunciate. A differenza del predecessore, però, Xperia 20 potrebbe integrare un unico pulsante laterale che funge sia da tasto per l’accensione che da sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali. Xperia 10 è dotato di due pulsanti separati.

Per il momento, non sembra esserci nulla di rivoluzionario rispetto alla generazione attuale. Non ci sono indicazioni su una possibile data di presentazione ma – secondo alcune fonti – lo smartphone arriverà al massimo al Mobile World Congress 2020.