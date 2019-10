Spotify, ora i podcast possono essere aggiunti alle playlist

Spotify ha annunciato che i podcast ora possono essere aggiunti alle playlist musicali già esistenti o in playlist nuove. Disponibile solo per i dispositivi mobili per il momento.

Spotify introduce un’interessante novità per i suoi utenti. In occasione dell’International Podcast Day, la società ha annunciato che i podcast ora possono essere aggiunti alle playlist musicali. Gli utenti, infatti, potranno combinare musica e podcast sulle stesse playlist, alternando così contenuti musicali e non. Per il momento, questa possibilità è disponibile solo per i dispositivi mobile sia Android che iOS. Nel comunicato ufficiale, Spotify sottolinea che si tratta di una funzione che è stata spesso richiesta dagli utenti che sono stati ascoltati. Gli utenti possono creare playlist di podcast o aggiungere podcast a playlist esistenti. Inoltre, è possibile creare una playlist di più podcast consecutivi. Per aggiungere un podcast a una playlist è molto semplice. Basta avviare un episodio, cliccare sui tre puntini a destra e toccare “Aggiungi a playlist” oppure creare una nuova playlist. Come già detto, non è possibile creare una playlist con un podcast dalla versione desktop del servizio di streaming musicale. La playlist deve essere creata da un dispositivo mobile ma può anche essere riprodotta da desktop. La nuova funzione di Spotify comunque non deve sorprenderci molto dato il grande interesse della società nei podcast. Proprio qualche mese, infatti, la società ha affermato che “nel tempo, oltre il 20% di tutti gli ascolti di Spotify saranno contenuti non musicali”. iPhone 11 Pro Max è disponibile all’acquisto su Amazon tramite questo link.