State per comprare un Galaxy Z Fold6 o un Flip6? Se abitate in Corea ve lo consegnerà un drone

SamMobile ha annunciato di recente che le consegne dei nuovi Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 saranno effettuate tramite drone in alcune regioni della Corea. Questa novità riguarda, per ora, solo alcune zone specifiche, ma l'azienda mira a velocizzare le consegne in aree chiave dove le operazioni di spedizione potrebbero subire ritardi.

A partire dal 19 luglio, Samsung consegnerà i suoi dispositivi pieghevoli tramite droni nelle vicinanze dell'Isola di Jeju e nelle città costiere di Yeosu e Tongyeong. La compagnia ha pubblicato un video di due minuti che mostra alcuni dei droni in azione.

Samsung prevede che questo servizio possa ridurre significativamente i tempi di consegna, persino quando le operazioni navali e logistiche potrebbero essere ostacolate. Secondo le stime dell'azienda, l'uso dei droni potrebbe ridurre i tempi di consegna dei Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6 da sette giorni a uno solo.

Il servizio di consegna tramite droni sembra incorporare un elemento di intelligenza artificiale. "Come azienda che guida l'era dell'AI, continueremo a sviluppare nuove tecnologie e servizi per migliorare la convenienza e i diritti dei consumatori," ha affermato Samsung.

Samsung ha testato il servizio di consegna tramite droni sull'Isola di Jeju a giugno. Sebbene il servizio inizialmente sarà limitato ai Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, l'azienda intende espandere le sue operazioni per includere altri dispositivi mobili, come tablet e indossabili, purché i pacchi non superino il peso massimo di 10 kg.

Il 19 luglio, i droni partiranno dai centri per droni sull'Isola di Jeju, situati a Sangmo-Ri e Geumneung, e consegneranno i nuovi dispositivi pieghevoli ai clienti a Gapado, Marado e Biyangdo.

Nel frattempo, Samsung utilizzerà il servizio di consegna tramite droni a Yeosu e si espanderà in oltre 10 regioni, tra cui Hawhado, Jedo, Tongyeong, Bisando, Jwado e Manjido.

Samsung ha sviluppato il servizio di consegna tramite droni in collaborazione con il Progetto di Costruzione della Città di Test per Droni ospitato dal Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il servizio utilizza infrastrutture per droni come i droni stessi, le zone di decollo e atterraggio, e i sistemi di controllo sviluppati dalle autorità locali.

I Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 sono stati presentati la settimana scorsa durante l'evento Unpacked a Parigi. Questi nuovi telefoni pieghevoli offrono una maggiore durata e specifiche hardware migliorate. Sono i primi dispositivi pieghevoli a vantare un supporto esteso per sette aggiornamenti principali del sistema operativo.