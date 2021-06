Stocard NFC su AppGallery: arriva l’app aggiornata con i pagamenti contactless

Molte grandi aziende stanno spingendo per migliorare la sicurezza dei nostri pagamenti, che siano essi online o presso store fisici, e renderli allo stesso tempo più comodi e immediati. La soluzione migliore è sicuramente quella di affidarsi alla tecnologia NFC (Near Field Communication): grazie alla partnership con Stocard, il principale portafoglio mobile europeo, Huawei è lieta di annunciare che da oggi sarà possibile effettuare pagamenti NFC nelle funzionalità Huawei Mobile Services (HFC) Core, togliendo l’ingombro del portafoglio e delle carte fisiche.

In questo modo sarà più comodo anche tenere a portata di mano tessere e voucher, senza dover cercare all’interno del portafogli quando si fa la fila al supermercato. Tramite l’apposita app presente su AppGallery sarà inoltre possibile ricaricare il proprio conto corrente o la carta prepagata, oltre a effettuare transizioni presso i punti di accettazione Mastercard.

Pier Giorgio Fucas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia, ha commentato così la notizia:

“In Huawei, amiamo supportare i nostri partner in modo che possano offrire ai propri clienti un servizio più competitivo, sia attraverso il miglioramento delle app che con il supporto allo sviluppo del business. La nostra massima priorità è continuare a offrire ai nostri partner la tecnologia e i servizi di cui hanno bisogno per fornire la migliore esperienza possibile ai loro clienti”.

L’impegno di Huawei nell’offrire ai propri partner le tecnologie più innovative, oltre che a supportarli nell’espansione della propria offerta, è tangibile anche nelle parole del CEO di Stocard, David Handlos, che ha testimoniato di come lui e il suo team di lavoro siano più che entusiasti della collaborazione siglata con Huawei. In questo modo i partner dell’azienda possono contare, oltre che sull’accesso al pubblico globale di utenti di AppGallery (che è il terzo store più grande al mondo, disponibile in 170 paesi), anche sulle ultime tecnologie, in modo da espandere sempre di più la potenzialità delle proprie applicazioni.