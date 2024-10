Super promo di Kena per l'autunno! Ben 230 GB con Kena a soli 6,99€.

Se state cercando una tariffa mobile che offra tanti Giga a un prezzo super conveniente, Kena Mobile ha la soluzione perfetta per voi. In un mondo in cui siamo sempre più spesso lontani dal Wi-Fi, questa promozione è ideale, soprattutto se provenite da operatori come Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri specificati sul sito. Con soli 6,99€ al mese, potrete accedere a un piano che include 230GB di traffico dati in 4G, 200 SMS e chiamate illimitate. Un’offerta così competitiva è difficile da trovare!