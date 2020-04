TCL annuncia tre nuovi smartphone: 10L, 10 Pro e 10 5G

Dopo l’annullamento del Mobile World Congress 2020, TCL ha annunciato oggi i suoi nuovi prodotti. Non solo smartphone ma anche auricolari true wireless e un router 5G. La serie TCL 10 è la prima linea di smartphone del marchio cinese e si pone l’obiettivo di offrire delle ottime prestazioni a prezzi accessibili. Ed ecco che abbiamo anche un modello 5G che sarà disponibile a meno di 400 euro. Scopriamo le caratteristiche tecniche dei nuovi arrivati.

TCL 10L

È il più economico di tutti, TCL 10L dispone di un ampio display da 6,53 pollici con risoluzione Full-HD+ e foro per ospitare la fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Ben quattro le fotocamere posteriori. Il sensore principale da 48 Megapixel è abbinato a un grandangolare da 8 Megapixel, un sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo e un ultimo da 2 Megapixel per la macro. Ad alimentare tutto c’è una batteria da 4.000 mAh la cui ricarica è affidata alla porta Type-C.

Il cuore pulsante è lo Snapdragon 665 di Qualcomm assistito da 6 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna espandibile. Supporto NFC e jack audio da 3.5 mm completano la scheda tecnica. TCL 10L sarà disponibile in Italia a partire dal secondo trimestre del 2020 nelle colorazioni Arctic White e Marina Blue al prezzo di 299 euro.

TCL 10 Pro

Lo smartphone è equipaggiato con lo Snapdragon 675 con 6 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile. Il processore è chiamato a muovere un display AMOLED da 6,47 pollici con bordi curvi e supporto HDR10. In questo caso, la fotocamera anteriore da 24 Megapixel è incastonata in un notch a goccia. Il pannello posteriore invece ospita un sistema di quadrupla fotocamera: 64 Megapixel + 16 Megapixel + 5 Megapixel + 2 Megapixel.

Batteria da 4.500 mAh, supporto dual-SIM, jack audio da 3.5 mm, Bluetooth 5.0 e NFC sono le altre caratteristiche essenziali. TCL 10 Pro TCL 10 Pro sarà disponibile in Italia a partire dal secondo trimestre del 2020 nei colori colori Ember Gray e Forest Mist Green a 499 euro.

TCL 10 5G

È il primo smartphone 5G targato TCL. Il processore scelto è ancora una volta marchio Qualcomm: Snapdragon 765. Lo schermo ha una diagonale da 6,53 pollici ed è caratterizzato da un foro per il sensore frontale da 16 Megapixel. È dotato di una quadrupla fotocamera: la principale da 64 Megapixel, una lente ultra-grandangolare da 118 gradi, la terza macro per foto ravvicinate a soli 2 cm di distanza, e un’ultima camera con sensore di profondità.

TCL 10 5G supporta infine la ricarica inversa per ricaricare altri dispositivi che supportano tale tecnologia. Lo smartphone sarà disponibile a 399 euro, una cifra che lo mette in diretta competizione con Mi 10 Lite 5G di Xiaomi venduto allo stesso prezzo.

CPE TCL LINKHUB 5G

È il router 5G progettato per essere leggero e portatile. Il dispositivo supporta il Wi-Fi intelligente a doppia banda con tecnologia 4X4 MU-MIMO che estende notevolmente la copertura, mantiene stabili le connessioni ad alta velocità e supporta fino a 1.000 connessioni simultanee, rendendolo perfetto per case, piccole imprese, eventi dal vivo e altro ancora.

La connettività 5G è garantita dal chip Snapdragon X55 e supporta la connettività fino a 2,8 Gbps, la recente tecnologia Wi-Fi 6 per velocità fino a 3,6Gbps, il Bluetooth e lo standard ZigBee. TCL LINKHUB 5G sarà disponibile in Italia nel terzo trimestre 2020 a partire da 499 euro.

SOCL500TWS e ACTV500TWS

Sono i nuovi auricolari true wireless. Le cuffie SOCL500TWS sono dotate di driver per altoparlanti da 5,8 mm (6 mm per le ACTV500TWS). Mentre le prime sono classificate IPX4 con involucro idrorepellente e rete per il microfono, le seconde sono certificate IPX7 per una maggiore resistenza all’acqua e agli schizzi.

Le SOCL500TWS hanno un’autonomia di fino a 26 ore (6,5 ore di utilizzo continuo più 19,5 ore con la custodia di ricarica). Le ACTV500TWS garantiscono invece un tempo di autonomia fino a 33 ore, con la custodia che assicura fino 26,5 ore in più. Il primo modello sarà disponibile in Phantom Black, mentre il secondo nella colorazione ramata Copper Ash a partire dal secondo trimestre del 2020 rispettivamente a 99 euro e 129 euro.