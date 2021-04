TCL 20 Pro 5G, TCL 20L+ e TCL 20L ufficiali: i prezzi sono abbastanza aggressivi?

Sono queste giornate piene e ricche per quando riguarda TCL. Dopo aver visto e letto sulle nostre pagine la recensione della proposta entry level dell’azienda, TCL 20 SE, oggi è già tempo di nuove proposte. Oltre ad aver mostrato un nuovo prototipo di smartphone che combina le peculiarità foldable e rollable, TCL ha annunciato tre novità.

Scopriamo insieme, in attesa di potervi iniziare a raccontare gli esiti delle prove sul campo proprio di uno di questi nuovi smartphone, i nuovissimi TCL 20 Pro, TCL 20L+ e TCL 20L.

Ufficiali i nuovi smartphone della TCL 20 series

TCL forse non rappresenterà per tutti gli utenti un nome noto all’interno del panorama degli smartphone, ma la realtà degli ultimi mesi, e anche questo nuovo annuncio di ben tre diversi nuovi smartphone per diverse categorie di mercato, raccontano di un brand che ha realmente voglia di mettersi in gioco e dimostrarsi in grado di competere con i rivali ormai affermati.

Con quale strategia? TCL si presenta con una grande attenzione dedicata ai pannelli a bordo dei propri smartphone e con un software, la TCL UI, che si sta lentamente confermando in tutte le sue positività in questo percorso che potremmo definire come di crescita costante.

TCL 20L

Partendo dal più economico smartphone presentato oggi, il TCL 20L che vede un prezzo di listino ufficiale di 199 euro, l’azienda mette a disposizione dell’utente uno smartphone equilibrato ma non per questo banale, dotato delle seguenti caratteristiche tecniche peculiari:

Display: LCD IPS 6,67″ in risoluzione FullHD+ (91% screen-to-body ratio)

LCD IPS 6,67″ in risoluzione FullHD+ (91% screen-to-body ratio) Processore: Qualcomm Snapragon 662

Qualcomm Snapragon 662 Memoria: 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile con MicroSD

4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile con MicroSD Sistema operativo: Android 11, TCL UI

Android 11, TCL UI Batteria: 5000mAh, supporto ricarica rapida 18W

5000mAh, supporto ricarica rapida 18W Fotocamere: 48MP principale, 8MP grandangolo, 2MP macro camera, 2MP sensore di profondità, 16MP frontale

TCL 20L+

Come il nome potrebbe farci intuire, ed anche il prezzo maggiorato di 100 euro che arriva quindi a 299 euro, ci troviamo davanti ad un terminale pensato come l’evoluzione del TCL 20L. La scheda tecnica vede, fra le altre peculiarità:

Display: LCD IPS 6,67″ in risoluzione FullHD+ (91% screen-to-body ratio)

LCD IPS 6,67″ in risoluzione FullHD+ (91% screen-to-body ratio) Processore: Qualcomm Snapragon 662

Qualcomm Snapragon 662 Memoria: 6GB RAM, 256GB di memoria interna espandibile con MicroSD

6GB RAM, 256GB di memoria interna espandibile con MicroSD Sistema operativo: Android 11, TCL UI

Android 11, TCL UI Batteria: 5000mAh, supporto ricarica rapida 18W

5000mAh, supporto ricarica rapida 18W Fotocamere: 64MP principale, 8MP grandangolo, 2MP macro camera, 2MP sensore di profondità, 16MP frontale

TCL 20 Pro 5G

Interessante vedere come l’azienda sia voluta uscire ancora una volta dalla sua zona di confort, rappresentata per lo più da terminali per la fascia media e bassa, con uno smartphone che può in realtà puntare a competere con la fascia medio-alta del mercato. A partire dal prezzo di listino di 549 euro infatti, questo TCL 20 Pro 5G punta tutto sul design (con un modulo fotografico posteriore che non sporge dalla scocca in abbinata con un display AMOLED curvo) e su una buone dose di “potenza bruta“, per estremizzare tutti i concetti software pensati dall’azienda per gli utenti. La scheda tecnica ci propone:

Display: 6,67″ curvo, tecnologia AMOLED, risoluzione FullHD+, supporto HDR10 (93% screen-to-body ratio)

6,67″ curvo, tecnologia AMOLED, risoluzione FullHD+, supporto HDR10 (93% screen-to-body ratio) Processore: Qualcomm Snapdragon 750G

Qualcomm Snapdragon 750G Memoria: 6GB RAM, 256GB di memoria interna espandibile con MicroSD

6GB RAM, 256GB di memoria interna espandibile con MicroSD Sistema operativo: Android 11, TCL UI

Android 11, TCL UI Batteria: 4500mAh, supporto ricarica rapida 18W

4500mAh, supporto ricarica rapida 18W Fotocamere: 48MP (IMX582) principale, 16MP grandangolo, 2MP macro camera, 2MP sensore di profondità, 32MP frontale

Continuate a seguirci sulle nostre pagine per maggiori informazioni riguardo questi nuovi smartphone, soprattutto TCL 20 Pro 5G che è già tra le nostre grinfie e di cui presto potremo presentarvi la recensione completa!