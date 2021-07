Techly: Summer Edition 2021

TECHly anche per quest’estate ci fa scoprire prodotti utili e pratici che saranno fedeli compagni per le vacanze.

Per chi si sposta in macchina o per gli amanti della bici, lo smartphone è davvero indispensabile: ci dà, infatti, la possibilità di comunicare in qualsiasi istante la nostra posizione, di ricevere ed effettuare chiamate, consente di ascoltare musica e di essere utilizzato come navigatore satellitare. Per questo motivo, Techly propone i modelli I-SMART-CLIP e I-SMART-UNITY. Il primo modello è un supporto per smartphone da bicicletta e si adatta perfettamente a tutti i dispositivi con dimensioni comprese tra 4 e 6 pollici. È un supporto in silicone dal design semplice ma efficace, con i tre fori di regolazione si aggancia a diversi diametri dei manubri delle biciclette e con il blocco di sicurezza il dispositivo rimane ben saldo e pratico da utilizzare anche quando si è in movimento.

Il secondo modello, un supporto magnetico da auto con aggancio effettuato sulle prese d’aria del veicolo, è composto da base di sostegno e due placche metalliche che vengono fissate tra batteria e dorso dello smartphone, tra telefono e custodia oppure possono essere incollate o al dispositivo o alla custodia. La progettazione magnetica lo rende adatto a tutti i telefoni/dispositivi GPS consentendo la rotazione di 360° per un angolo di visione perfetto.

Dal design discreto e per nulla fastidioso assicura l’accesso illimitato alle connessioni e ai tasti sostenendo comodamente lo smartphone e il tablet senza graffiarli.

Non solo lo smartphone, ma quando si viaggia con i bambini anche il tablet è un ottimo compagno di viaggio: con I-TABLET- CAR2 è, infatti, possibile intrattenerli fissando il proprio iPad/Tablet al poggiatesta dell’auto. È una versione universale con staffe regolabili da 106 a 190 mm, che favorisce l’utilizzo per Tablet da 7 a 10.1″, per iPad, lettori DVD, ebook e GPS. Il supporto garantisce un angolo di visione ottimale, con rotazione a 360 gradi per posizionare il dispositivo orizzontalmente, verticalmente o inclinarlo in qualsiasi altra direzione. Ottimo abbinamento sono gli auricolari in-ear stereo SB-HP A1BKTY, con connettore jack da 3.5mm e il cavo piatto che misura 1,2 m.

Ovviamente non può mancare a portata di mano un super powerbank come I-CHARGE-10000. Un caricatore portatile e tascabile da viaggio per aiutarci in situazioni di emergenza.

La sua capacità è di 10000 mAh, ed è adatto a tutti i dispositivi e prodotti digitali con connettore USB.

Dotato di circuiti integrati di protezione incorporati, evita sovraccarico, scarico eccessivo, sovracorrente e cortocircuito.

Sul case sono presenti indicatori luminosi di alimentazione a 4 livelli e il pulsante di accensione/spegnimento. Inoltre, la confezione include un cavo di ricarica USB-C che consente di ricaricare il Power Bank stesso.

Qualsiasi sia la destinazione, in valigia non può mancare un adattatore. Techly fornisce la soluzione con il pratico dispositivo I-TRAVEL-06TYWH. Un adattatore da viaggio con sistema di messa a terra, dotato di 2 porte di ricarica USB con protezione da sovraccorrente.

In Ingresso troviamo: 100-240V – 50/60Hz mentre in uscita AC: 10A Max (1000W / 100V – 2500W / 250V)

Le prese e le spine d’uscita sono compatibili con i seguenti paesi: Europa, Australia/Cina, USA/Giappone, Regno Unito.

Le sere d’estate in piscina, gli amici in giardino e l’aria di festa non possono non essere illuminate dalla lampada I-LED BALL-M. Per un’atmosfera unica e di grande suggestione, la lampada senza fili a LED è adattabile alle più svariate soluzioni di interni ed esterni.

Con 12 led RGB e 16 colori è resistente all’acqua e ai raggi UV con protezione IP 68 (immersione). Realizzata in materiale plastico (PE) si può comodamente gestire con il telecomando per tutte le funzioni (acceso/spento, avvio-pausa transazioni, intensità luminosità, velocità transazione).

La batteria è ricaricabile agli Ioni di litio 3.7 V 2000 mAh e include la base di ricarica ad induzione completa di alimentatore.

