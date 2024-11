Telefonia DECT: un’alternativa alla rete mobile in ufficio e a casa

L’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano presentato a fine ottobre, annuncia un forte incremento del numero di addetti che si avvarranno di modelli di lavoro agile o ibrido, soprattutto nelle grandi imprese (35%) e nella pubblica amministrazione (43%), più ridotto quello nelle PMI (8%).

Una particolarità che accumuna la maggior parte dei lavoratori smart o hybrid è l’impiego del cellulare per effettuare chiamate aziendali. Un’abitudine che spesso mina le comunicazioni a causa di una ricezione ridotta del segnale mobile negli uffici a fronte di caratteristiche strutturali specifiche di questa tipologia di edifici. Uno studio condotto di recente in UK rivela ad esempio che ben il 70% degli hybrid worker lamentano problemi di connettività in ufficio e un 55% segnala che la ricezione risulta addirittura peggiore di quella nell’abitazione.

La scarsa connettività alla rete mobile all’interno degli ambienti di lavoro non solo ostacola le aziende intenzionate ad offrire ai propri dipendenti un modello di lavoro ibrido solido ai propri dipendenti, ma riduce anche la produttività degli addetti stessi contribuendo al loro stress. Una comunicazione flessibile e affidabile è oggi più importante che mai, soprattutto nel caso di lavoratori che non sono costantemente presenti in ufficio. Con Snom Technology abbiamo parlato delle diverse misure che le aziende possono adottare per assicurarsi un approccio corretto all’hybrid working.

Comprendere il problema e le priorità

Se le aziende intendono migliorare la connettività nei loro uffici, un buon punto di partenza è quello di fare un sopralluogo dell'edificio e identificare i punti con copertura insufficiente (androni, spazi comuni, scale, sale riunioni, uffici). Tuttavia l’adozione di ripetitori di rete mobile risulta spesso costosa e complessa: la telefonia IP via DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) rappresenta un’alternativa efficace per superare eventuali vincoli infrastrutturali, garantendo la massima mobilità dei dipendenti indipendentemente dal luogo di lavoro. Non solo, anche un’elevata qualità audio deve essere considerata un elemento non negoziabile delle telecomunicazioni aziendali. In ambienti di lavoro open space di grandi dimensioni, condurre una conversazione con il cellulare senza interferenze o latenze, forti rumori di fondo o brusii può rappresentare una sfida.

Il DECT è uno standard wireless che consente agli utenti di effettuare e ricevere chiamate utilizzando un telefono cordless. Offre una maggiore copertura rispetto alle reti WiFi o mobili, garantendo al contempo un audio di alta qualità e una protezione di fabbrica contro le minacce alla sicurezza. Tuttavia, anche la migliore tecnologia DECT sarà inutile se l'installazione delle necessarie stazioni base non viene eseguita correttamente. È sempre essenziale che le stazioni base a cella singola o multipla possano “comunicare” tra loro. "Noi di Snom, ad esempio, abbiamo sviluppato kit appositamente progettati per aiutare a determinare il posizionamento ottimale di queste unità", afferma Rosario Pitanza, Channel Manager Italy, Malta, Balkans & Israel di Snom Technology.

Inoltre, qualsiasi soluzione per le telecomunicazioni aziendali deve essere sicura e in grado di salvaguardare informazioni sensibili da un lato e prevenire potenziali violazioni dall’altro. Le azioni per mitigare questo problema possono includere aggiornamenti regolari del firmware per chiudere eventuali vulnerabilità in modo proattivo, nonché la crittografia del protocollo di comunicazione e l'autenticazione sui dispositivi.

La potenza di un moderno telefono IP

L'accoppiamento di telefoni da tavolo IP con stazioni base DECT può risolvere i problemi di connettività mobile sia a casa che in ufficio. Le aziende che utilizzano soluzioni basate su DECT godono di molti vantaggi. Indipendentemente da dove si trovino, tutti gli utenti utilizzano lo stesso centralino e hanno accesso alla rubrica aziendale. Possono ricevere le chiamate in entrata sul recapito aziendale, inoltrarle a più destinatari e utilizzare funzioni come il risponditore automatico e la segreteria telefonica aziendale.

La telefonia IP via DECT facilita anche la lavorazione dei dati delle chiamate: quando un cliente chiama, l’integrazione della piattaforma di telefonia con il CRM consente di visualizzare immediatamente i dati del chiamate e se l'azienda utilizza una funzione di registrazione delle chiamate o di reportistica, qualsiasi interazione durante la chiamata sarà conforme alle policy aziendali.

I lavori ibridi possono avvalersi dei terminali IP DECT anche a casa. È sufficiente dispongano di una connessione VPN sicura alla centrale telefonica aziendale. In questo modo potranno accedere a tutte le funzioni di telefonia approvate dagli amministratori attraverso la connessione Internet del router di casa. Questo non solo assicura una perfetta separazione tra “privato” e “professionale” ma risulta più in linea con i criteri di sicurezza e riservatezza delle informazioni contenuti nelle normative sulla Cybersecurity che toccano numerose tipologie di aziende nel nostro Paese.

Sebbene l'installazione di nuove soluzioni richieda tempo e risorse, la collaborazione con un partner fidato può semplificare questo processo e fare la differenza per l’operatività aziendale nel lungo periodo. Dopo tutto, una forza lavoro meglio connessa sarà più felice e produttiva.