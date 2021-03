Brutte notizie per Vodafone e WindTre. I due colossi della telefonia hanno ricevuto una salatissima multa dall’AGCOM con l’accusa di aver imposto ai propri utenti dei costi fissi in abbonamento su SIM con piani a consumo.

L’importo della sanzione supera 1 milione di euro. Nello specifico, Vodafone dovrà pagare una multa da 522mila euro, mentre WindTre una da 696mila euro.

Nel periodo compreso tra settembre 2019 e gennaio 2020, Vodafone aveva effettuato degli addebiti sul conto di alcuni utenti che avevano ricevuto delle SIM gratuite dall’operatore. Il costo dell’addebito, che ammontava a 5 euro al mese, era segnato come “internet abbonamento”, senza che gli utenti ne avessero mai fatto uso.

L’AGCOM ha quindi ritenuto idoneo intervenire nella vicenda, considerando l’inserimento di nuovi costi come la realizzazione di un contratto ex novo e non una modifica unilaterale, multando di conseguenza Vodafone.

Non è la prima volta che tra le due parti ci sia dell’animosità. L’AGCOM, infatti, aveva sanzionato l’operatore nel 2018 con una multa da 580mila euro. L’accusa? Mancata trasparenza informativa.

WindTre, invece, è finita nel mirino dell’AGCOM per aver obbligato gli utenti al passaggio a una nuova offerta che comprendeva un costo di 4 euro al mese con traffico incluso. Una modifica sostanziale rispetto al piano a consumo sottoscritto dagli utenti, che proprio per questo motivo non erano tenuti a pagare una quota fissa mensile.

L’azienda si è giustificata apportando come scusante il fatto che da questa pratica non otteneva alcuna forma di remunerazione perché non veniva utilizzata dagli utenti la rete mobile. WindTre, quindi, ha modificato il piano soltanto a questi ultimi, non intaccando coloro che utilizzavano la SIM con un traffico minimo mensile.

L’AGCOM, in ogni caso, non ha voluto transigere e ha considerato l’accaduto un cambio di piano non giustificabile, stabilendo dunque la cifra della sanzione da pagare.