Threads ha 100 milioni di utenti mensili, a quando l'Europa?

Threads, il social network di Meta concorrente di X, ha raggiunto i 100 milioni di utenti, un ottimo traguardo considerando che è stato lanciato solo tre mesi fa. Ad annunciarlo è stato lo stesso CEO Mark Zuckerberg, durante una conferenza tenutasi lo scorso mercoledì.

I numeri zittiscono le voci di corridoio emerse nelle scorse settimane, secondo cui gli utenti di Threads stavano calando e il social era destinato a non competere mai realmente con X.

"Siamo a tre mesi adesso, e sono molto contento della traiettoria" Ha dichiarato Zuckerberg. "Stiamo arrivando al punto in cui ci concentreremo sulla crescita della comunità. Da quanto possiamo vedere, la gente lo ama finora."

"Penso da tempo che dovrebbe esserci un'app di conversazioni pubbliche con un miliardo di utenti che sia un po' più positiva", ha continuato il CEO Di Meta durante la conferenza. "Penso che se continuiamo su questa strada per ancora qualche anno, penso che abbiamo buone possibilità di realizzare la nostra visione."

Nonostante il successo riscontrato dalla piattaforma negli Stati Uniti, non ci sono ancora informazioni sul debutto di Threads in Europa. Certo, ci sono modi per usarlo anche qui (in questa guida vi spieghiamo come usare Threads in Italia), ma il fatto che non sia ancora disponibile ufficialmente è quantomeno strano; sulla questione si è espresso Adam Mosseri, il capo di Instagram, che ha affermato: “spero che possiamo ottenere il supporto per l’Europa, migliorare l’integrazione con Instagram e seguire le tendenze nei prossimi mesi”.