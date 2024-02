Ticwatch Pro 5: smartwatch senza compromessi, in sconto del 18%!

Se siete in cerca di un ottimo smartwatch, che vi possa supportare sia durante il tempo libero, che nel corso delle attività di tutti i giorni, oltre che nel corso delle vostre sessioni d'allenamento, allora vi suggeriremmo di approfittare dello sconto di ben 90 euro che Amazon sta proponendo sull'ottimo smartwatch Ticwatch Pro 5, che grazie allo store era già sceso dagli originali 359,99€ a 330,99€, ma che oggi viene ulteriormente ribassato del 18%, raggiungendo il prezzo finale di 269,99€! Ed è un affare, credeteci.

Ticwatch Pro 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo smartwatch Ticwatch Pro 5 è il compagno ideale per gli appassionati di tecnologia che non vogliono scendere a compromessi tra eleganza e funzionalità. Parliamo, infatti, di uno smartwatch con tutti i crismi, equipaggiato con un potente chipset Snapdragon W5+ Gen 1 e Wear OS di Google, specificatamente progettato per offrire una connettività fluida ed una velocità impareggiabile!

Parliamo, in soldoni, di un dispositivo indossabile che non è solo un compagno per la vostra salute e fitness, grazie al monitoraggio avanzato e alla resistenza all'acqua 5ATM, ma è anche un gioiello di tecnologia con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria ROM, chip NFC per pagamenti via Google Pay, e soprattuto un design elegante e che mette in risalto la splendida definizione del suo ampio display rotondo OLED da 1,43 pollici, con vetro ultra resistente (Gorilla Glass) e antiriflesso.

Resistente all'acqua fino a 5 ATM, e con oltre 100 modalità sportive monitorabili, questo smartwatch risulta tanto utile nella vita di tutti i giorni, quanto efficiente e funzionale nell'ambito sportivo, ed è in grado, in tal senso, di monitorare 24 ore su 24 la vostra frequenza cardiaca, oltre che poter effettuare misurazioni costanti di parametri come la saturazione dell'ossigeno nel sangue e lo stress.

Parliamo, dunque, di un dispositivo perfetto per chi vuole unire tecnologia, stile e funzionalità, e che vista l'ottima offerta Amazon, che ne abbassa il prezzo di 90 euro, vi suggeriremmo di acquistare subito, anche e soprattutto onde evitare che l'offerta termini prima del previsto, o che il prodotto vada esaurito!

Vedi offerta su Amazon