Logitech Pebble 2: ottima tastiera wireless a soli 39€!

Se siete in cerca di una buona tastiera wireless, che sia versatile, leggera, e soprattutto di ottima qualità, allora vi suggeriamo di non lasciarvi scappare questa splendida offerta Amazon dove, grazie ad uno sconto totale del 33%, potrete acquistare al prezzo più basso di sempre l'ottima tastiera senza fili Logitech Pebble Keys 2 K380s, ideale per un flusso di lavoro multidispositivo, ed oggi venduta dallo store ad appena 39,79€, contro il suo prezzo originale di quasi 60 euro!

Logitech Pebble Keys 2 K380s, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech Pebble Keys 2 K380s è una tastiera dal design leggero e sottile, caratterizzata da linee arrotondate, e progettata per garantire la connessione simultanea a tre dispositivi con sistemi Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, permettendovi così di lavorare facilmente su più interfacce contemporaneamente, ottenendo così il massimo dal vostro workflow.

In tal senso, diremmo quindi che essa è una soluzione versatile e comoda per la gestione di più dispositivi, sia in ufficio che a casa, ed è una scelta sensatissima per chi, per diletto o lavoro, ha bisogno di passare fluidamente dall'uso del PC, al tablet e allo smartphone, il che è possibile grazie alla presenza di una funzionalità chiamata "Easy-Switch", che permette di connettere fino a tre dispositivi wireless con diversi sistemi operativi diversi!

Capace di offrire un'esperienza di digitazione confortevole e familiare, e dotata della possibilità di personalizzare ben 10 tasti di scelta rapida Fn secondo le proprie esigenze, la Logitech Pebble 2 è una tastiera per chi cerca un'esperienza d'uso senza compromessi e, visto l'ottimo prezzo proposto da Amazon, che la propone al suo minimo storico, vi diremmo di approfittare subito di questa offerta, specie considerando che è plausibile che il prezzo del prodotto torni presto a risalire!

Vedi offerta su Amazon