TikTok sta implementando un sistema potenziato di verifica dell'età in tutta Europa, rispondendo alla crescente pressione normativa e sociale per limitare l'accesso dei minori alle piattaforme social. Nelle prossime settimane, la piattaforma di proprietà di ByteDance introdurrà tecnologie avanzate di rilevamento dell'età nello Spazio Economico Europeo, oltre che nel Regno Unito e in Svizzera. L'iniziativa arriva in un momento cruciale, mentre diversi governi occidentali valutano restrizioni drastiche sull'utilizzo dei social media da parte degli adolescenti, con l'Australia che ha già implementato un divieto totale per gli under 16 lo scorso mese.

Il sistema si basa su algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano le informazioni del profilo e i pattern di utilizzo per stimare l'età probabile dell'utente. Quando la tecnologia segnala un account potenzialmente appartenente a un utente con meno di 13 anni (l'età minima richiesta per utilizzare TikTok), un moderatore specializzato interviene manualmente per valutare se l'account debba essere rimosso. Questo approccio ibrido combina automazione e supervisione umana, riconoscendo i limiti attuali delle soluzioni puramente tecnologiche.

La piattaforma cinese ha chiarito che non esiste ancora una soluzione universalmente efficace per questo problema. Come dichiarato nel comunicato ufficiale, "nonostante gli sforzi, non esiste ancora un metodo globalmente riconosciuto per confermare efficacemente l'età di una persona preservando al contempo la sua privacy". L'azienda sostiene che sia necessario un approccio multi-livello, combinando diverse tecniche di verifica per garantire la sicurezza dei minori mantenendo i principi di privacy by design richiesti dalle normative europee.

Il sistema prevede anche meccanismi di segnalazione aggiuntivi. I moderatori che esaminano contenuti per altre ragioni possono contrassegnare account sospetti per una revisione specializzata, mentre qualsiasi utente può segnalare profili che ritiene appartenenti a minori di 13 anni. Secondo i dati forniti da TikTok, la piattaforma rimuove attualmente circa 6 milioni di account di utenti minorenni ogni mese a livello globale, un numero che evidenzia l'entità del fenomeno.

Gli utenti i cui account vengono bannati hanno la possibilità di presentare ricorso se ritengono che la decisione sia errata. In questi casi, possono fornire un documento d'identità governativo, un'autorizzazione con carta di credito o un selfie per la stima dell'età tramite analisi biometrica. Quest'ultima opzione, tuttavia, ha già mostrato vulnerabilità su altre piattaforme come Roblox, dove i minori hanno trovato modi per aggirare i controlli, sollevando dubbi sull'affidabilità di questi sistemi.

Le nuove misure europee derivano da un progetto pilota condotto nell'ultimo anno, che ha permesso a TikTok di identificare e rimuovere migliaia di account aggiuntivi di minorenni. L'implementazione è stata sviluppata in collaborazione con la Data Protection Commission irlandese, l'autorità di regolamentazione della privacy principale per l'azienda nell'Unione Europea, per garantire la conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Gli utenti europei riceveranno una notifica esplicativa sulle nuove misure con la possibilità di approfondire i dettagli tecnici.

L'iniziativa di TikTok si inserisce in un contesto normativo sempre più stringente. L'Australia ha già implementato un divieto totale dei social media per gli under 16 entrato in vigore il mese scorso, costringendo le piattaforme a chiudere o limitare milioni di account. Reddit ha persino intentato una causa legale contro questa normativa, evidenziando le tensioni tra industria tech e regolamentazione.

Il Regno Unito sembra orientato verso misure simili, con un crescente supporto trasversale tra i partiti politici e una forte pressione pubblica. Il primo ministro Keir Starmer ha dichiarato che "tutte le opzioni sono sul tavolo" e che il governo sta monitorando attentamente l'esperimento australiano. La Camera dei Lord voterà la prossima settimana su proposte per un divieto dei social media per gli under 16, e se l'emendamento dovesse passare, il Parlamento britannico terrà un voto vincolante nei prossimi mesi.

Questa evoluzione normativa rappresenta una sfida significativa per l'intero settore dei social media, che dovrà bilanciare accessibilità, privacy e protezione dei minori. Le soluzioni tecnologiche attuali, pur migliorate rispetto al passato, mostrano ancora limiti intrinseci che rendono difficile una verifica affidabile senza compromettere i dati personali degli utenti.