Twitter, in arrivo le notifiche per le risposte ai tweet che ci interessano

Twitter sta testando una nuova funzione che permette di ricevere notifiche quando c’è una nuova risposta a un tweet che ci interessa. La novità è in fase di test sia per alcuni utenti iOS che Android. La nuova funzione permette così all’utente di tener traccia dell’evolversi dei commenti sotto post a cui è interessato. È la stessa Twitter ad annunciarlo sulla propria piattaforma.

Il funzionamento è molto semplice. Gli utenti interessati dal test vedranno comparire una “campanella” accanto al tweet in questione. Cliccando sull’icona potranno scegliere se ricevere o meno le notifiche relative alle risposte. Le opzioni sono tre: principali, tutte e nessuna. Nel primo caso, verrà inviata una notifica solamente se l’autore, gli utenti da lui menzionati e le persone che si seguono risponderanno a quel tweet.

You probably have notifications on for your must-follows. Now you can get notifications when there’s a new reply to a Tweet you’re interested in! We’re testing this on iOS and Android now. pic.twitter.com/MabdFoItxc

— Twitter (@Twitter) August 8, 2019