ULTIMI GIORNI per avere 150GB, minuti e SMS illimitati a MENO di 6€ al mese con Very Mobile!

Se attualmente siete clienti Iliad, Postemobile, Coop Voce e Fastweb, Very Mobile ha in serbo per voi ancora per pochi giorni questa irresistibile promozione a un prezzo decisamente vantaggioso per chi vuole cambiare operatore a un prezzo conveniente. La promo Flash Back! XL costa solo 5,99€ al mese e permette di approfittare di 150GB di dati, accompagnati da minuti e SMS illimitati. Ma dovrete affrettarvi, in quanto mancano solo 3 giorni allo scadere dell'offerta!

Attivando l'offerta Flash Back! XL di Very Mobile, avrete un mese di ricarica omaggio!

Perchè scegliere Very Mobile?

Per rendere ancora più allettante l'offerta, se sottoscriverete un abbonamento per la promo Flash Back! XL entro il 27 maggio 2024 Very Mobile vi regala un mese di ricarica omaggio. Questa opportunità è valida per clienti provenienti da marchi come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori che potete vedere qui. Gli acquirenti possono attivare gratis la SIM velocemente sia online, con spedizione gratuita direttamente a casa, sia recandosi presso uno dei più di 3000 punti vendita in l'Italia.

Oltre a essere un'offerta conveniente, la promozione Flash Back! XL permette di usufruire di una serie di vantaggi aggiuntivi che la rendono un'opzione allettante per chiunque cerchi un'esperienza senza problemi nell'utilizzo della propria connessione. Con la garanzia di copertura del 99,7% in tutta Italia, la rete 4G di Flash XL promette un'esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni, con velocità di download e upload fino a 30 Mbps.

L'offerta Flash Back! XL è un'opportunità da non perdere per gli utenti che desiderano un abbonamento per il proprio smartphone senza pensieri, in cerca di una connessione affidabile, conveniente e senza complicazioni. Se volete cambiare operatore spendendo meno di 6€ al mese, questa è la promozione che dovreste considerare!

