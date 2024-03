Ultra HDR di Google avrà vita dura, i maggiori produttori cinesi uniscono le forze per un'alternativa

Xiaomi, Huawei, OPPO, HONOR, Tencent e l'Istituto di Standardizzazione della Tecnologia Elettronica Cinese si sono unite per sviluppare un nuovo standard di immagine HDR, destinato a ridefinire gli standard di qualità e prestazioni nel campo della fotografia mobile. Si tratta di una soluzione diversa da quella presentata da Google e già adottata da diversi smartphone e piattaforme social occidentali.

La recente approvazione da parte della World Ultra-HD Video Industry Alliance (UWA Alliance) del progetto "High Dynamic Range (HDR) Still Images Part 2: Single-Layer Format" è solo il primo passo di un percorso che si preannuncia ricco di innovazione e sviluppo tecnologico. L'obiettivo principale di questo progetto è quello di creare un formato unificato per le immagini HDR, che possa essere adottato da tutti i principali produttori di smartphone, garantendo una qualità dell'immagine superiore e una maggiore efficienza nella gestione dei dati.

Il formato single-layer HDR image si presenta come una soluzione particolarmente interessante, in grado di offrire numerosi vantaggi rispetto alla sua controparte dual-layer. Grazie alla sua capacità di creare immagini HDR senza la necessità di aggiungere componenti SDR aggiuntivi, questo formato promette di garantire una maggiore efficienza di compressione e di risparmio dello spazio di archiviazione, senza compromettere la qualità dell'immagine. Inoltre, la possibilità di cancellare singolarmente le informazioni private durante la condivisione delle immagini rappresenta un importante passo avanti in termini di sicurezza e privacy per gli utenti.

Xiaomi si è guadagnata una reputazione di eccellenza nel settore dell'imaging mobile, e il suo ruolo di leader in questo progetto conferma il suo impegno costante nell'innovazione e nel miglioramento delle prestazioni fotografiche dei suoi dispositivi. Tuttavia, l'azienda non è da sola in questa impresa: la collaborazione con altri giganti del settore come Huawei, OPPO e Honor promette di portare questo nuovo standard nelle mani di milioni di utenti.

Il completamento del progetto è previsto entro la fine del 2024, e l'intera comunità tecnologica è in attesa di scoprire quali saranno le potenzialità e le caratteristiche di questo nuovo formato di immagine HDR.