Se gli smartphone ultimamente sembrano tutti uguali, ecco che molte case produttrici stanno cercando di invertire la tendenza portando qualcosa di nuovo attraverso gli smartphone foldable, ovvero quelli pieghevoli. Dopo il turno di Samsung, Huawei, Oppo e di Vivo è arrivato anche il turno dell’azienda Tecno con il nuovo Tecno Phantom V Fold.

Questo dispositivo pieghevole diventerà il primo smartphone foldable prodotto dall’azienda cinese Tecno. Il suo design è stato svelato attraverso un video su Twitter e si può da subito notare che non si tratta affatto di uno smartphone dalle piccole dimensioni. Benché non abbiamo ancora a disposizione delle specifiche in merito alle dimensioni, dal video sembra tanto grande quanto il Samsung Galaxy Z Fold 4.

Il display esterno (quello che si utilizza quando lo smartphone è chiuso) risulta essere piuttosto largo e fa sembrare a tutti gli effetti Tecno Phantom V Fold uno smartphone tradizionale ma, ovviamente, con un po’ più di spessore rispetto al solito. Nel video si può notare anche il blocco circolare per la fotocamera posteriore che occupa un’importante fetta della parte posteriore dello smartphone e che ricorda molto quello già visto nel Vivo X Fold+.

In merito alle specifiche tecniche non è stato detto molto, anzi praticamente nulla. Per ora, in base al materiale rilasciato dall’azienda stessa, si ritiene che lo smartphone di casa Tecno monterà la piattaforma MediaTek Dimensity 9000+, il che significa che sarà la prima volta che vedremo questa piattaforma sopra uno smartphone foldable.

Ad ogni modo, tutte le informazioni relative alla scheda tecnica, alla data di lancio, al prezzo e alla disponibilità, verranno rilasciate durante l’evento MWC (Mobile World Congress) 2023 che si terrà dal 27 febbraio al 2 marzo 2023.

Nel frattempo una cosa è certa: Tecno dovrà cercare di offrire qualcosa di esclusivo con questo prodotto, di dare un motivo al pubblico per acquistarlo, mantenendo però al contempo un prezzo molto competitivo, dato che il mercato degli smartphone pieghevoli è in costante crescita e, almeno per ora, continua a vedere un unico solo comandante: Samsung!