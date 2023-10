Unieuro: ultimi 2 giorni di super sconti Apple!

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato della nuova promozione di Unieuro, che vi permetteva di risparmiare su tantissimi prodotti Apple. Ebbene, le offerte termineranno tra due giorni, il 23 ottobre, per cui se non ne avete ancora approfittato vi consigliamo di farlo il prima possibile!

Nel catalogo del Sottocosto troverete tantissimi articoli Apple, tra cui iPhone, iPad, MacBook ed Apple Watch, tutti disponibili a prezzi ribassati. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate a tasso zero con Klarna, rendendo i vostri acquisti ancora più accessibili.

Sconti Apple Unieuro, chi dovrebbe approfittarne?

Le promozioni offerte da Unieuro rappresentano un'opportunità eccezionale per chi desidera acquistare prodotti Apple a prezzi convenienti, evitando il mercato dell'usato, non sempre affidabile. Giacché i dispositivi Apple sono noti per mantenere i loro prezzi di listino invariati nel tempo, dunque, questa è un'occasione imperdibile per ottenere a un prezzo stracciato ciò che avete da tempo nella lista dei desideri.

Ad esempio, il MacBook Air 13" con chip M1 è disponibile a soli 949,00€ invece dei consigliati 1.229,00€. Questo portatile è, senza dubbio, uno dei migliori per quanto riguarda lo studio e il lavoro, dato che è leggero, compatto, veloce e offre un'esperienza d'uso incredibilmente fluida. Inoltre, è comodo da portare sempre con sé, complice anche l'ottima autonomia e il luminoso display, adatto anche per l'uso all'aperto.

Se, invece, state cercando uno smartwatch di alta gamma, l'Apple Watch Series 8 è una scelta eccellente, specialmente mentre è in offerta a soli 369,00€ invece dei soliti 509,00€. Questo modello rappresenta un'alternativa ideale per coloro che vogliono godere delle caratteristiche innovative di un modello appena uscito senza necessariamente optare per il Series 9 appena rilasciato. L'Apple Watch Series 8 rimane, infatti, uno dei migliori smartwatch sul mercato, con prestazioni e funzionalità eccezionali.

Questo dispositivo è perfetto per gli amanti dello sport, in quanto consente di monitorare e registrare l'attività fisica. Tuttavia, è altrettanto adatto a chi desidera avere un facile accesso alle applicazioni più utilizzate direttamente dal polso, dato che potrete gestire notifiche, chiamate, utilizzare la navigazione e molto altro ancora con estrema comodità.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi prodotti Apple in sconto sul sito di Unieuro, per cui vi rimandiamo alla per scoprire il catalogo intero. Vi consigliamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che le offerte termineranno il 23 ottobre!

