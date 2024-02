Uno dei brand più innovativi potrebbe lasciare il settore dei pieghevoli a conchiglia

OPPO si è recentemente trovata al centro di vorticose voci riguardanti il suo impegno nel mercato degli smartphone pieghevoli. Proprio la scorsa settimana sono emerse notizie che suggerivano che sia OPPO che il suo marchio gemello Vivo stavano considerando di staccare la spina ad alcuni modelli pieghevoli e di rallentare lo sviluppo di altri. Le speculazioni indicavano che l'aumento della concorrenza, in particolare da parte di rivali come Huawei, potrebbe indurre a rivalutare strategicamente la loro linea di foldable.

In risposta all'ondata iniziale di voci, OPPO si è prontamente mossa per dissipare le preoccupazioni. Un portavoce dell'azienda ha affermato con fermezza che "la dedizione allo sviluppo di smartphone pieghevoli rimane invariata". Nonostante questa rassicurazione, sono continuate a circolare notizie successive, con varie fonti che hanno affermato che OPPO sta effettivamente considerando di modificare la sua tabella di marcia.

Secondo quanto recentemente trapelato dal tipster @chunvn8888 su X (ex Twitter), sembra che OPPO abbia deciso di abbandonare lo sviluppo del Find N5 Flip. Inoltre, il programma di lancio del Find N5 starebbe subendo un ritardo, passando dal Q2 inizialmente previsto al Q4. La motivazione di questa decisione è attribuita alle scarse vendite e all'eccesso di scorte del modello Find N3, a dimostrazione delle sfide che OPPO deve affrontare nel competitivo mercato dei pieghevoli.

TrendForce, un'autorevole società di ricerca, fa ulteriore luce sul cambiamento di strategia di OPPO e Vivo. Il rapporto suggerisce che entrambi i marchi si stanno allontanando dagli smartphone pieghevoli verticali a conchiglia nel 2024, citando gli elevati costi di produzione che hanno un impatto diretto sulla redditività. È interessante notare che, nonostante il successo commerciale dell'OPPO Find N3 Flip in Cina nel 2023, l'azienda sembra orientarsi verso smartphone pieghevoli orizzontali a libro.

Sebbene questa notizia possa deludere gli appassionati foldable a conchiglia, c'è un aspetto positivo in tutto questo: L'OPPO Find N5, anche se in ritardo, non è stato cancellato, il che fa sperare in un suo eventuale annuncio. Inoltre, le indiscrezioni indicano l'arrivo di OnePlus Open 2, che dovrebbe essere un Find N5 rimarchiato per alcuni mercati.