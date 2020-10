USA-Cina, Pechino pronta al contrattacco: Google nel mirino Antitrust

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina è ormai al centro delle cronache da diverso tempo. Se Washington ha preso di mira Huawei e altre società cinesi, Pechino potrebbe passare al contrattacco e far partire un’indagine antitrust nei confronti di Google per presunto abuso di posizione dominante, sfruttando il dominio in ambito Android per soffocare la concorrenza. La notizia è stata riportata da Reuters che cita fonti vicine alla questione.

A quanto pare, ci sarebbe lo zampino di Huawei che – lo scorso anno – avrebbe sottoposto il caso alle Autorità competenti, che sarebbero ora intenzionate ad andare avanti. Secondo quanto riportano le fonti, Pechino potrebbe far partire un’indagine formale già nel mese di ottobre. Qualsiasi decisione, però, potrebbe essere influenzata dalle evoluzioni dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Ricordiamo infatti che nel mese di novembre si svolgeranno in USA le nuove elezioni presidenziali.

La presunta indagine farebbe eco alle tante azioni intraprese da Washington contro società cinesi, come Huawei, ZTE e ByteDance (TikTok), considerate dall’amministrazione Trump come un pericolo per la sicurezza nazionale. In tutto ciò, Google potrebbe trovarsi ad affrontare l’indagine in concomitanza con l’arrivo di una nuova riforma interna alla Cina – secondo le fonti – che porterebbe a un aumento importante delle multe in caso di violazione delle leggi Antitrust.

La Cina, infine, potrebbe seguire l’esempio dell’Unione Europea che – nel 2018 – ha comminato una multa di 4,3 miliardi di euro a Big-G per pratiche anticoncorrenziali. Pechino, dunque, potrebbe stabilire l’eventuale multa sulla base dei ricavi globali di un’azienda piuttosto che su quelli locali. Insomma, se nella guerra tra le due superpotenze mondiali Huawei sembra essere il bersaglio degli USA, Google potrebbe diventare quello della Cina.

Per il momento, i protagonisti della vicenda non hanno rilasciato commenti.