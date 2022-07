Dell’ottimo comparto imaging di Oppo Find X5 Pro vi avevamo già parlato approfonditamente nella recensione uscita alcuni mesi fa. Oggi torniamo sul tema per analizzare le prestazioni della fotocamera in una circostanza specifica, quella dei concerti, dove il Find X5 Pro dà il meglio di sé.

Il merito, in realtà, è dell’NPU integrato MariSilicon X, che consente di far apparire nitido, definito e reale ogni singolo protagonista della scena. I problemi più comuni delle foto e dei video realizzati durante i concerti è che le scene risultano spesso sfocate e le luci dilatate, ma MariSilicon X fa in modo che il panorama risulti sempre visibile e limpido “come dalla prima fila”.

Durante i concerti è tipico saltare e muoversi a ritmo di musica, con il rischio di rendere le riprese estremamente mosse. In realtà, però, il Find X5 Pro è in grado di gestire al meglio anche i momenti più movimentati, grazie ai sensori Sony IMX766 da 50MP che dispongono di un sistema di stabilizzazione a cinque assi in grado di ridurre rumore e tremolio al minimo.

Le lenti Hasselblad, inoltre, migliorano la resa dei colori e rendono la performance dell’artista fedelissima alla realtà.

A parte le eccezionali prestazioni fotografiche, Oppo Find X5 Pro è capace di garantire un’ottima durata della batteria. Dopo le ore di coda all’ingresso, le foto di gruppo scattate al parcheggio, i video girati ad ogni canzone “che sembra sempre la più bella della scaletta” e il flash acceso con la convinzione di illuminare il palco, si rischia sempre di perdere la possibilità di filmare il finale del concerto. La batteria a doppia cella da 5000mAh rende lo smartphone sempre pronto all’uso, dall’inizio alla fine del concerto. In questo modo, avrai la possibilità di riprendere e rivivere in qualsiasi momento le emozioni legate al gran finale.