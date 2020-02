Coronavirus, Vivo Apex 2020 non ci sarà al MWC

Continuano gli annunci di rinuncia al Mobile World Congress 2020 di Barcellona a causa del Coronavirus. Vivo ha annunciato che non parteciperà alla grande fiera catalana in cui avrebbe dovuto alzare il sipario su Apex 2020, il terzo dei concept phone che dovrebbe anticipare alcune delle tecnologie per gli smartphone del futuro.

Come detto, la gamma Apex rappresenta quella vena innovativa e sperimentale della società cinese. Al MWC 2018, è arrivato il primo concept phone che ha catturato l’attenzione grazie alla presenza di un sensore biometrico posto sotto il display in grado di occupare una grande porzione dello schermo. Senza dimenticare la quasi assenza di cornici. Il 2019 è stato l’anno dello smartphone caratterizzato da cornici ultrasottili e dalla totale assenza di tasti o porte.

È difficile dire cosa è previsto invece per Apex 2020. Vivo potrebbe aver superato i limiti tecnici derivanti dall’implementazione di un sensore fotografico sotto lo schermo e presentare il primo smartphone dotato di tale tecnologia. Purtroppo, però, dovremo attendere ancora un po’ prima di scoprirlo. Come già detto, la società cinese ha deciso di non essere presente al MWC. Di seguito, il comunicato ufficiale.

“Vivo ha monitorato attentamente lo sviluppo della nuova epidemia di polmonite da coronavirus e ha valutato dinamicamente le sue attività per il suo impatto. In considerazione della portata e dell’entità dell’epidemia in questa fase, al fine di mantenere la salute dei dipendenti e la sicurezza pubblica, Vivo ha deciso di annullare le attività relative al MWC 2020. Il dispositivo concept APEX 2020 che era stato originariamente progettato per essere presentato durante il MWC vi incontrerà nel prossimo futuro e vi aggiorneremo il prima possibile. Grazie per la comprensione dei partner, dei media e dei consumatori di Vivo. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati da questa modifica”.