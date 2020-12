Vodafone Digital Privacy & Security, per la protezione di tutta la famiglia

Vodafone ha annunciato la nascita di un nuovo servizio atto a proteggere la vita digitale e la privacy di tutti i componenti della famiglia. Il servizio, disponibile in due diversi pacchetti in base alle esigenze, permette una maggiore sicurezza durante la navigazione sia da uno smartphone che da tutti gli altri dispositivi connessi al Wi-Fi di casa.

Vodafone ha annunciato l’arrivo del servizio Digital Privacy & Security il cui obiettivo è quello di proteggere gli utenti dalle minacce che si nascondono nei meandri del web e a cui tutti dovremmo fare molta più attenzione per salvaguardare la nostra sicurezza digitale e la nostra privacy.

“Digital Privacy & Security nasce per rispondere alle nuove esigenze di protezione di tutta la famiglia e avere un servizio semplice, flessibile ed efficiente per navigare in sicurezza sui propri dispositivi” scrive l’azienda nel comunicato stampa.

È possibile scegliere due diversi piani che variano il livello di protezione:

Digital Privacy & Security : per la protezione di un solo dispositivo mobile

: per la protezione di un solo dispositivo mobile Digital Privacy & Security Family: per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete Wi-Fi della Vodafone Station collegata alla propria rete fissa

Vodafone permette di essere informati costantemente sulle minacce rilevate in modo da poter personalizzare ognuno di questi due piani del servizio.

Digital Privacy & Security viene attivato direttamente sulla rete Vodafone, non va quindi ad impattare in alcun modo le prestazioni o la durata della batteria dei vari prodotti connessi come gli smartphone ed i laptop.

“Il nuovo servizio protegge l’identità online attraverso il monitoraggio dei dati personali e informa il cliente nel caso in cui i suoi dati siano stati esposti ad una violazione, fornendogli istruzioni specifiche. Inoltre blocca siti web malevoli e contraffatti, riducendo la diffusione di malware e virus, proteggendo da contenuti dannosi o e-mail di phishing e avvisando il cliente in caso di navigazione su un sito non sicuro” spiega Vodafone.

È presente una funzione parental control per il blocco dei siti non adatti ai minori e mettere in pausa l’utilizzo di internet in alcune fasce orarie.

Digital Privacy & Security è attivabile su tutte le SIM Vodafone per la protezione di un singolo dispositivo anche fuori dall’ambiente domestico. Il pacchetto Digital Privacy & Security Family è attivabile su tutte le offerte di rete Fissa o Convergenti Vodafone nel caso si disponga o si decida di acquistare la Vodafone Station.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale Vodafone.