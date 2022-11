TIM si impegna per risparmiare energia, Vodafone e WindTre dimostrano di essere da anni attenti al consumo. Come Iliad, anche gli altri giganti delle telco utilizzano apparecchiature ad alta efficienza e spengono alcune frequenze la notte!

L’annuncio di Iliad risale alla fine di ottobre, ma poco più di trenta giorni dopo la crisi energetica in corso ha spinto anche due altre realtà del mondo delle telecomunicazioni a prendere la stessa decisione: Anche Vodafone e WINDTRE ricorreranno allo spegnimento selettivo di parte delle loro infrastrutture. Appartenenti ad uno dei settori maggiormente energivori, le aziende di telecomunicazioni sono tra quelle che hanno maggiormente risentito dell’aumento dei costi dell’energia. E sebbene Iliad sia stata la prima ad annunciare un piano di risparmio, a tutti gli effetti anche le altre compagnie di telecomunicazione non erano rimaste ferme.

Ad esempio TIM già nel corso del 2022 aveva portato avanti una prima sperimentazione, limitata alle sole marche e Umbria, sullo spegnimento selettivo delle frequenze inutilizzate. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, non sono ancora noti i risultati ottenuti. E in maniera simile, ma già da diversi anni, anche Vodafone e WindTre hanno adottato misure di risparmio.

Una delle ultime forme di intervento, anche in questo caso, è stata quella di spegnere, durante le ore notturne, alcune delle frequenze meno utilizzate. Ma nel caso di Vodafone è possibile andare indietro almeno fino al 2014, anno di introduzione della tecnologia SingleRAN. Questa permette, grazie all’uso di un’unica rete per il traffico dati 2G, 4G e 5G, di ottenere un risparmio calcolato in circa 200GWh all’anno. Non a caso questa tecnologia è diventata rapidamente lo standard di riferimento.

Nel corso degli anni Vodafone ha implementato anche altri mezzi, come ad esempio la tecnologia SRAN Energy Saving Feature, che gestisce l’attivazione e disattivazione delle frequenze in base al traffico presente. Anche WindTre ha effettuato ammodernamenti volti al risparmio energetico, sostituendo le vecchie apparecchiature con modelli di ultima generazione che, anche in questo caso, permettono un uso selettivo delle frequenze.