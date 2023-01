È notizia degli ultimi giorni quella del risarcimento record di Vodafone in favore di un (ex) cliente, un risarcimento pari a quasi 200 mila euro per una vicenda risalente al 2009 e che – evidentemente – è costata cara all’operatore. Si tratta infatti del più alto risarcimento riconosciuto in Italia rispetto a un consumatore, come sottolinea lo studio legale di Latiano (Brindisi) al quale l’utente si è rivolto.

È stato proprio lo studio Montesardi – nelle persone di Filomeno Montesardi, Margaux Monteardi, Ivana Passaro e Rosalia Longo, tutti avvocati-soci – a fornire dettagli sull’accaduto:

“Il nostro assistito è stato privato ingiustamente di un diritto da parte del suo operatore telefonico che per anni si è rifiutato di eseguire l’ordine del giudice di riattivargli la linea telefonica illegittimamente interrotta“.

In pratica, nel 2009, l’allora Vodafone Omnitel impediva il cambio di gestore all’utente “colpevole” di aver pagato una bolletta con un giorno di ritardo. Vodafone non fornì mai il codice di migrazione necessario, causando in questo modo la perdita dell’utenza intestata al cliente che si trovò costretto a cambiare numero.

Tutta la vicenda finì in tribunale e ancora oggi non può dirsi conclusa. Vodafone fa notare che “pende ancora il giudizio di merito davanti al Tribunale di Brindisi che ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio all’esito della quale l’azienda confida di poter chiarire definitivamente la vicenda”. Per il momento, comunque, il giudice ha condannato Vodafone a fornire il codice di migrazione e a pagare una multa di 20 euro per ogni giorno di ritardo; 50 dopo il 31/o giorno di inadempienza. Totale: 200 mila euro.

Affinché il cliente ottenesse questo riconoscimento sono stati necessari 12 anni, 8 sentenze nei vari gradi di giudizio e diversi ricorsi. L’ultimo pronunciamento è stato emesso dal Tribunale di Ivrea (Torino), ma si attende ancora la sentenza del Tribunale di Brindisi, che determinerà l’esito (si spera) definitivo di tutta questa storia.