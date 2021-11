Wallpaper Engine arriva finalmente su Android, l’app perfetta per gli sfondi animati?

Wallpaper Engine, la famosa applicazione dedicata agli sfondi animati famosa tra gli appassionati del mondo PC, è finalmente disponibile anche per Android. Come promesso dagli sviluppatori a settembre, il tool dedicato alla creazione dei live wallpaper è sbarcata ufficialmente sul Google Play Store, correte a scaricarla!

Come parte del tanto atteso aggiornamento Wallpaper Engine 2.0, l’applicazione companion per smartphone arriva con un nuovo logo, sfondi con effetto di profondità 3D e molto altro ancora.

A differenza della versione PC del software, Wallpaper Engine per Android è disponibile gratuitamente, anche se per utilizzare la maggior parte delle sue funzioni e sfruttarla al massimo è necessario possedere una licenza a pagamento della controparte per Windows.

È possibile importare sul proprio smartphone la collezione di sfondi disponibile sul computer oppure utilizzare GIF, video e immagini salvate nella memoria interna del telefono. Non manca la possibilità di ciclare continuamente tra diversi sfondi statici o animati, esattamente come avviene su PC. Per l’installazione è importante che lo smartphone disponga di Android 8.1 o una versione più recente.

Se siete tra i fortunati possessori di uno smartphone aggiornato ad Android 12, sappiate che Wallpaper Engine è persino compatibile con il motore dedicato ai temi chiamato Monet, ovvero quella parte di software in grado di estrarre i colori principali dal vostro wallpaper per adattare l’interfaccia di sistema e delle applicazioni ai colori dominanti, presentato come parte del nuovo design Material You di Google.

Questi i punti principali sottolineati dallo sviluppatore di Wallpaper Engine:

Nessun costo nascosto, nessuna pubblicità, nessun tracciamento dell’utente o raccolta dati

Trasferisci sfondi di tipo Scene e Video da Wallpaper Engine sul tuo computer ad Android in modalità wireless

Importa qualsiasi file compatibile dal tuo dispositivo come sfondo: Video, GIF, immagini e sfondi di Wallpaper Engine

Crea una playlist dei tuoi sfondi e utilizza diverse modalità di playlist

Pausa automatica quando la modalità di risparmio energetico è attivata, offre impostazioni di FSP e qualità

Supporto completo per visualizzatori audio dinamici, orologi e altri elementi dinamici dello sfondo

Lascia che gli sfondi si muovano insieme al movimento del tuo dispositivo (dispositivi con giroscopio)

Supporto per i colori del tema automatico basato sullo sfondo corrente, incluso il Material You di Android 12

È possibile scaricare Wallpaper Engine dal Google Play Store oppure installare manualmente il file APK scaricandolo dal sito ufficiale dello sviluppatore.