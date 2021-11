Android, tre utenti su quattro hanno una versione più vecchia di due anni

La versione più popolare di Android non è la numero 11. E no, nemmeno la numero 12, pubblicata in versione stabile nell’ottobre 2021 e ricevuta ufficialmente solo da alcuni smartphone (leggi Google Pixel e da poco anche Samsung Galaxy S21).

Ebbene, accedendo all’area dedicata di Android Studio, si scopre che è Android 10 la versione più popolare (diffusa) del sistema operativo sviluppato da Google, con il 26,5% di utenti che hanno effettuato l’accesso al Play Store negli ultimi sette giorni proprio da un dispositivo un po’ meno aggiornato. Segue a ruota Android 11, con il suo 24,2%; non pervenuto il dato su Android 12, forse perché le statistiche risalgono a qualche settimana fa e allora l’ultima versione non era ancora stata rilasciata.

Dal grafico a torta condiviso da 9toGoogle apprendiamo che Android 9.0 Pie si piazza al terzo posto, con il 18,2% degli utenti che si “accontenta” di un SO di 3 anni fa. Dopo vengono Oreo (13,7%) e Nougat (6,3%). Fanalini di coda Jelly Bean, KitKat e Lollipop, versioni ormai “preistoriche” che guadagnano rispettivamente lo 0,6%, l’1,4% e il 3,9% della quota complessiva di utenti Android che hanno fatto registrare almeno un accesso a Google Play nell’ultimo mese.

Sempre su 9toGoogle si legge che i dati risalirebbero precisamente a tre settimane fa. Per capire se Android 12 avrà successo, bisognerà attendere l’arrivo di statistiche più aggiornate. Al momento, dicevamo, sono solo due i marchi ad aver inviato Android 12 ai loro utenti – Samsung e la stessa Google –, pertanto non è ancora possibile capire che riscontro avrà la nuova build in relazione al numero di device aggiornati o acquistati direttamente con la 12 a bordo. Per questo motivo, si spera che altri produttori come OnePlus, motorola e Xiaomi diffondano al più presto l’aggiornamento quantomeno sui loro smartphone di punta.