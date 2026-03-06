Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulle Sony WH-1000XM5SA Edizione Speciale, le cuffie wireless con noise cancelling premium e custodia morbida inclusa. Dotate di driver da 30 mm, certificazione Hi-Res Audio, fino a 30 ore di batteria e ricarica rapida, sono perfette per viaggi, palestra e lavoro. Ora disponibili a soli 179,00€.

Sony WH-1000XM5, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony WH-1000XM5SA Edizione Speciale sono consigliate a chi cerca un'esperienza audio di altissimo livello senza compromessi. Sono ideali per i viaggiatori frequenti, grazie al noise cancelling premium con otto microfoni totali e la funzione Auto NC Optimiser, capace di isolare i rumori anche negli ambienti più affollati. Perfette anche per chi lavora in smart working o in ufficio open space, offrendo chiamate cristalline grazie alla tecnologia Precise Voice Pickup con AI. La custodia morbida inclusa le rende ancora più pratiche da trasportare ovunque.

Queste cuffie soddisfano le esigenze di chi non vuole rinunciare al comfort durante l'intera giornata, grazie ai padiglioni in Soft-Fit Leather e all'archetto regolabile. Con fino a 30 ore di autonomia e ricarica rapida da 3 minuti per 3 ore di utilizzo, sono perfette per sportivi e pendolari. La certificazione Hi-Res Audio, l'Audio Spaziale Personalizzato e la compatibilità con iOS e Android le rendono una scelta eccellente per gli appassionati di musica e multimedia, oggi disponibili a soli 179€.

Le Sony WH-1000XM5SA Edizione Speciale sono cuffie wireless premium con noise cancelling avanzato a 8 microfoni, driver da 30 mm certificati Hi-Res Audio, 30 ore di autonomia e ricarica rapida USB-PD. Inclusa una pratica custodia morbida.

Vedi offerta su Amazon