WhatsApp Beta, arriva finalmente il tema scuro: come provarlo

Dopo mesi di attesa e di anticipazioni, il tema scuro è finalmente in arrivo su WhatsApp. Per il momento, la nuova modalità è disponibile solamente per gli utenti iscritti al programma beta ma ben presto verrà rilasciata anche in versione stabile per tutti. La novità è stata introdotta con la versione numero 2.20.13, come riportato dal portale WABetainfo.

Come ben sappiamo, il tema scuro comporta un cambiamento dei colori della schermata che virano verso tonalità più scure. Questo comporta vantaggi sia in termini di efficienza energetica (soprattutto sugli schermi dotati di display AMOLED) sia per quanto riguarda l’affaticamento degli occhi. Nel caso specifico, su WhatsApp, il verde tipico dell’app di messaggistica diventa più scuro mentre il bianco passa a un grigio intenso.

Come attivarlo?

Se siete utenti beta, è sufficiente scaricare l’ultima versione numero 2.20.13 e recarsi nelle Impostazioni delle Chat. Qui è stata inserita la nuova voce Tema attraverso la quale è possibile scegliere tra modalità scura, la modalità che imposta automaticamente il tema in base a quello utilizzato in generale sul sistema e una terza modalità che riguarda il risparmio energetico. In questo caso, l’app si oscurerà qualora si dovesse attivare a livello di sistema qualche funzione per ridurre il consumo della batteria. Ovviamente, allo stato attuale, la funzione ha ancora bisogno di affinamenti. Quindi, è possibile che – per esempio – ci siano alcune parti non tradotte o tradotte male.

Credit - WABetainfo

Se non siete iscritti al programma beta, potete scaricare l’APK disponibile tramite questo indirizzo. Dopo aver dato il permesso al vostro sistema per installare le applicazioni da sorgenti diverse dal Play Store, potete procedere all’installazione e provare l’ultima beta di WhatsApp. Inoltre, è possibile recarsi sulla pagina dedicata del Play Store per iscriversi come beta tester (tramite questo link) anche se – purtroppo – al momento non vengono accettati altri tester.