Condividere i file con iPhone (anche offline) sarà ancora più semplice grazie a WhatsApp

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità di condivisione file simile ad AirDrop di Apple. Inizialmente testata su Android, questa feature sarà presto disponibile anche per gli utenti che hanno scelto di affidarsi agli iPhone di Apple.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, l'ultima versione beta di WhatsApp per iOS, per ora disponibile solamente su TestFlight, include la funzione "Nearby Share". Questa permetterà agli utenti di condividere foto, video e documenti con persone nelle vicinanze in modalità wireless, utilizzando una connessione crittografata end-to-end. Ciò non richiederà una connessione internet per spostare il file e fare da tramite tra mittente e ricevente.

A causa delle limitazioni di iOS, la funzionalità funzionerà in modo leggermente diverso su iPhone rispetto ad Android. Gli utenti iPhone dovranno scansionare un codice QR per avviare la condivisione dei file, mentre su Android il rilevamento dei dispositivi vicini sarà automatico.

Un aspetto interessante è che Nearby Share dovrebbe funzionare sia tra dispositivi iOS che Android, facilitando il trasferimento di file anche tra smartphone con sistemi operativi diversi. Un modo di colmare il divario presente tra le funzionalità di condivisione classiche dei due sistemi operativi, al momento non compatibili l'una con l'altra.

Altre novità in arrivo su WhatsApp

Recentemente WhatsApp ha introdotto diverse nuove funzionalità, alcune già ufficiali mentre altre in arrivo, tra cui:

Sebbene la funzionalità Nearby Share sia stata individuata nell'ultima versione beta, al momento è disponibile solo per i tester selezionati. Non ci sono ancora dettagli su quando verrà rilasciata ufficialmente agli utenti.