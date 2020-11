WhatsApp e i messaggi effimeri: cosa sono e come funzionano

WhatsApp ha da poco rilasciato importanti dettagli sulla funzione messaggi effimeri che non sono altro che i messaggi che si autodistruggono, di cui si è parlato a lungo. A scoprire le informazioni nella pagina Faq dell’app è stato ancora una volta il team di WABetaInfo. La funzione non sembra essere ancora disponibile ma non dovrebbe volerci molto tempo prima che lo sia.

Come funzionano i messaggi effimeri? Come detto, parliamo di messaggi temporanei che si autoeliminano dopo un determinato periodo di tempo. Una volta attivata la funzione, questi scompariranno dopo 7 giorni. L’utente dunque non potrà scegliere in autonomia quanto tempo dovranno restare visibili i messaggi. L’opzione è valida sia per le chat individuali che per i gruppi. In questo caso, però, sarà attivabile solo dall’amministratore.

Quanto ai contenuti multimediali inclusi nei messaggi effimeri (foto e video), questi non saranno più visibili nella chat ma non verranno rimossi dalla memoria interna dello smartphone se è attiva la funzione di salvataggio automatico. Ad ogni modo, WhatsApp fa alcune precisazioni per spiegare in quali casi i messaggi potrebbero ancora essere visibili anche dopo la scadenza del settimo giorno. Nello specifico, si legge sulla pagina ufficiale:

Se un contatto non apre WhatsApp per sette giorni, il messaggio scomparirà. Tuttavia, l’anteprima del messaggio potrebbe comunque essere ancora visibile nelle notifiche fino all’apertura dell’app.

Quando rispondi a un messaggio, viene citato il messaggio iniziale. Se rispondi a un messaggio effimero, il testo citato potrebbe rimanere visibile nella chat anche trascorsi i sette giorni.

Se un messaggio effimero viene inoltrato a una chat in cui i messaggi effimeri sono disattivati, questo resterà visibile nella chat inoltrata.

Se un utente esegue un backup quando il messaggio effimero è ancora visibile, questo verrà incluso nel backup. I messaggi effimeri verranno cancellati quando un utente esegue il ripristino da un backup.

Come attivare i messaggi effimeri

I messaggi effimeri saranno disponibili per Android, iOS, KaiOS e versione Web e Desktop.

Come attivarli su Android, Web e Desktop?

Apri la chat di WhatsApp.

Tocca il nome del contatto.

Tocca Messaggi effimeri. Se richiesto, tocca CONTINUA.

Seleziona Sì.

Come attivarli su iOS?

Apri la chat di WhatsApp.

Tocca il nome del contatto.

Tocca Messaggi effimeri. Se richiesto, tocca Continua.

Seleziona Attivati.

Come attivarli su KaiOS?

Apri la chat di WhatsApp.

Premi Opzioni > Mostra contatto > OK.

Seleziona Messaggi effimeri > MODIFICA. Se richiesto, premi Avanti > OK.

Seleziona Attivati > OK.

Come detto in apertura, per il momento non risulta ancora presente nelle impostazioni ma siamo certi che arriverà molto presto.