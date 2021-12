WhatsApp, l’importante novità in arrivo che riguarda i gruppi

In un precedente articolo vi avevamo annunciato l’imminente arrivo di novità per quanto riguarda WhatsApp, la sua interfaccia e le sue funzioni. Tra gli altri cambiamenti attesi – a parte il redesign della fotocamera – ci si aspetta l’implementazione di una nuova funzione che interesserà molto gli amministratori dei gruppi, ma anche chi semplicemente fa parte di almeno una chat “collettiva”.

Ebbene, a partire da uno dei prossimi aggiornamenti, agli amministratori sarà accordata la facoltà di eliminare i messaggi inviati da altri membri del gruppo. Ricordiamo che per ora è possibile eliminare solo i messaggi inviati personalmente anche sulle chat di gruppo, il che rappresenta un grosso problema per chi intende limitare i messaggi dal contenuto inappropriato (o comunque indesiderati) sulla chat che gestisce.

D’ora in poi, invece, gli amministratori potranno rimuovere qualsiasi messaggio in qualsiasi momento, facendo apparire al suo posto la scritta “Questo [messaggio] è stato rimosso da un amministratore”.

Non si sa se nella versione finale sarà visibile il nome dell’amministratore che ha effettivamente provveduto alla rimozione. In generale, la funzione è ancora in fase di sviluppo, come si legge tra le risposte fornite da WABetaInfo in quest’articolo. È difficile anche fare previsioni sulla data di lancio; secondo i rumor, comunque, WhatsApp starebbe programmando di rilasciare questa funzione in un futuro non troppo lontano.

L’ulteriore novità riguarderebbe l’annullamento del limite di tempo previsto per l’eliminazione dei messaggi. Attualmente, gli utenti di WhatsApp hanno a disposizione 4.096 secondi (68 minuti e 16 secondi) per eliminare un messaggio inviato accidentalmente o di cui sono “pentiti”. In futuro, invece, saranno in grado di procedere all’eliminazione in qualsiasi momento.

Questa nuova possibilità potrebbe estendersi anche all’eliminazione dei messaggi dai gruppi, con l’amministratore abilitato a procedere a prescindere dal tempo trascorso tra il suo intervento e l’invio del messaggio.

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.1.1: what’s new? WhatsApp is working on the ability to delete any message in groups for everyone if you're a group admin, in a future update! 🤯https://t.co/oI7fUiJiI3 — WABetaInfo (@WABetaInfo) December 13, 2021