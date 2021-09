WhatsApp non funzionerà più su milioni di smartphone, ecco quali e quando

WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Milioni e milioni di utenti la utilizzano quotidianamente per conversare con amici, parenti e, da qualche anno, persino con le aziende grazie all’arrivo di WhatsApp Business.

Molto presto, però, l’app di proprietà di Facebook smetterà di funzionare su un gran numero di dispositivi, sia Android che iOS. Il vostro smartphone è tra quelli colpiti da questo cambiamento?

Secondo le informazioni pubblicate nelle FAQ del sito ufficiale di WhatsApp, l’applicazione molto presto smetterà di funzionare e non sarà più indicata come compatibile con un gran numero di dispositivi meno recenti.

A partire dal 1 novembre 2021, infatti, Facebook rimuoverà ufficialmente il supporto ai sistemi operativi mobile Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 e dal meno conosciuto nel nostro Paese KaiOS 2.5.0 e versioni precedenti.

Per controllare se il vostro smartphone fa parte della lunga lista di prodotti che non potranno più utilizzare WhatsApp, vi basterà seguire i seguenti passi:

iPhone: Recatevi in Impostazioni > Generali > Info, alla voce Versione software sarà indicata la versione di iOS installata sul dispositivo

Recatevi in Impostazioni > Generali > Info, alla voce Versione software sarà indicata la versione di iOS installata sul dispositivo Android: Recatevi in Impostazioni > Informazioni sul telefono (può variare in base al marchio dello smartphone) e controllate la voce Versione di Android

Se avete tra le mani un dispositivo che perderà il supporto a WhatsApp all’inizio di novembre c’è poco che possiate fare se non controllare la presenza di un aggiornamento del sistema operativo oppure acquistare un nuovo smartphone. Il nostro consiglio è quello di effettuare comunque un backup delle chat per sicurezza, in modo da poterle poi ripristinare su un nuovo smartphone quando vi sarà possibile.

Ricordiamo che, nonostante Android 4.0 Ice Cream Sandwich sia stato rilasciato nel lontano 2011 e iOS 9 nel 2015, in totale il numero di dispositivi che perderà accesso a WhatsApp è comunque sull’ordine dei milioni.

Anche voi siete tra gli utenti che presto saranno costretti a cambiare smartphone per continuare ad utilizzare WhatsApp?