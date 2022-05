WhatsApp interromperà il supporto per iOS 10 e iOS 11 il 24 ottobre 2022. Questa la data “x” per i possessori di iPhone 5 e iPhone 5c, che se vogliono continuare a usare WhatsApp dovranno necessariamente aggiornare il loro smartphone.

Stando a quanto riportato da WABetaInfo, le politiche di WhatsApp stanno per cambiare, e nel nuovo regolamento si afferma proprio che il supporto per iOS 10 e 11 terminerà tra cinque mesi.

Sia iPhone 5 che iPhone 5c sono fermi ad iOS 11; ciò significa che se qualcuno di voi usa ancora WhatsApp su un vecchio iPhone dovrà rassegnarsi a cambiare dispositivo (a meno che non decida di passare semplicemente a un’altra app di messaggistica).

Al termine del supporto per una certa versione del sistema operativo, WhatsApp invia sempre una notifica con l’invito a eseguire l’update. In questo caso, però, non esiste alcun modo ufficiale per forzare l’aggiornamento ad iOS 12.

Sempre su WABetaInfo si legge:

La rimozione del supporto per alcune versioni di iOS è necessaria per dar seguito alle ultime funzionalità implementate su WhatsApp. Aggiornando a una versione recente, gli utenti ottengono benefici anche dalle patch di sicurezza. Aggiornare il proprio sistema è sempre consigliabile.

WhatsApp continuerà a funzionare senza problemi su iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S (almeno per ora). I dati raccolti da Statista indicano che a fine 2020 i possessori di iPhone 5 e iPhone 5c erano pari allo 0,47% degli utenti di Apple. Le nuove politiche, dunque, avranno un impatto davvero minimo sull’utilizzo “complessivo” di WhatsApp, ed è proprio questo che potrebbe aver spinto Meta ad attuare il cambiamento.

In realtà, della rimozione del supporto per iOS 10 si era parlato già alla fine del 2022. In quel caso si trattava di una fake news, ma oggi la notizia è ufficiale e confermata tra le altre cose anche da questo screenshot:

Inoltre, in un articolo pubblicato sul Centro assistenza, le versioni del sistema operativo consigliate sono proprio “iOS 12 e successive” (oltre ad Android 4.1 e successive).