WhatsApp, presto sarà più difficile rubare l'immagine profilo

La privacy è una preoccupazione sempre maggiore per gli utenti e l’ultima novità di Whatsapp sembra fatta proprio per tutelare maggiormente gli utenti, in particolar modo le loro immagini. Secondo quanto riportato, la popolare app di messaggistica starebbe rilasciando un aggiornamento che rende impossibile fare screenshot alle foto profilo.

Come per tutti gli aggiornamenti il rilascio è graduale, quindi non preoccupatevi se potete ancora fare screenshot alle immagini del profilo dei vostri contatti. Secondo i report, sembra che alcuni utenti non riescano a effettuare screenshot della pagina, ricevendo un messaggio che cita: “impossibile fare uno screenshot a causa di restrizioni dell’app”, mentre altri riuscirebbero a salvare la schermata, che risulterebbe però completamente nera.

Ci sono anche altri modi per nascondere l'immagine del profilo su Whatsapp

Rimane, almeno per il momento, la possibilità di fare uno screenshot dell’anteprima della foto profilo. Non dovrebbe trattarsi di un problema poi così preoccupante, considerando che l’immagine è molto piccola e a bassa risoluzione, ma non è da escludere che Whatsapp lavori in futuro per eliminare anche questa opzione.

Se volete migliorare ulteriormente la sicurezza del vostro profilo e la vostra privacy, vi ricordiamo che potete nascondere l’immagine del profilo recandovi in Impostazioni -> Privacy -> Immagine del profilo e selezionare chi la può vedere: potete decidere di mostrarla a tutti, solo ai contatti, solo ad alcune persone in rubrica, oppure a nessuno.

La novità sembra in rilascio nella versione Android di Whatsapp, mentre pare che su iOS non sia ancora disponibile e non sappiamo se, o quando, arriverà. Al momento poi gli utenti iPhone stanno avendo qualche grattacapo con l'app di messaggistica di Meta, che duplica le immagini salvate nella galleria: vi abbiamo parlato del problema e spiegato una rapida soluzione in questo articolo.